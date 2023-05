El 9 de mayo se celebra el Día Mundial de las Medias Perdidas. Blancas, de colores, con rayas, puntos o figuras divertidas, las medias perdidas tienen también su día. ¿Cuántas medias o calcetines has perdido y no han aparecido jamás?

La palabra calcetín proviene del latín calcea y a su vez de la palabra calceus (zapato). Se estima que los primeros calcetines surgieron en el año 256 en Egipto. Era un trozo de lana que se utilizaba para proteger los pies. Como prueba de ello puedes verlos en exhibición, en el museo municipal de Leicester, Inglaterra.

image.png

El por qué desaparecen las medias después de lavarlas es una pregunta que muchos se hacen. Y es que todo mundo tiene, al menos, alguna media que quedó solita de manera misteriosa.

El físico ingeniero aeroespacial Edward Aloysius Murphy -aquel que dijo que ‘si algo puede salir mal, saldrá mal’- señaló que ‘los pares de calcetines siempre van de dos en dos antes de entrar a un lavarropas y de uno en uno al salir de ella’.

Una encuesta hecha por Samsung reveló que en el Reino Unido desaparecen unas 84 millones de medias al año, lo que deja una pérdida económica de alrededor de 2.000 millones de euros.

Según una encuesta hecha a dos mil adultos, la mayoría de las medias se pierden tras caerse del tender o al acabar detrás de los muebles.

Por su parte, el físico británico Robert Matthews concluyó que el caso de los calcetines perdidos tiene una clara base empírica. En un artículo publicado en 'Scientific American’ explicó que si perdemos una media, su pareja quedará suelta y por lo tanto dejaremos de ponérnosla, por lo que es más probable que la próxima media que desaparezca sea otra con pareja (pues son los que llevaremos a lavar) y tendremos dos medias disparejas.

¿Por qué se pierden los calcetines? | Qué Chulada

¿Sabías que perdemos aproximadamente 1.200 calcetines a lo largo de nuestra vida?

Podemos extraviar nuestro par de medias favoritas por circunstancias misteriosas y sin explicación alguna.

Pues el lavarropas no es el único culpable, ya que pudiste olvidarla al dormir alguna vez fuera de casa o simplemente no eres muy organizado con tus cosas ¿Te ha ocurrido? Es momento entonces de tomar acciones para que no ocurra una tragedia tan grande como esta.

Anuda cada par de medias, mete una media dentro de otra antes de lavarlas y ¡Voilá! Santo remedio.