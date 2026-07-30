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30 de julio de 2026 - 11:31
Liga Profesional

Aldosivi se enfrenta ante la visita Gimnasia por la fecha 3

Aldosivi y Gimnasia se enfrentan en el Mundialista de Mar del Plata, con el arbitraje de Luis Lobo Medina. El duelo se jugará el domingo 2 de agosto desde las 14:30 (hora Argentina).

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Aldosivi se enfrenta ante la visita Gimnasia por la fecha 3
BsAs (DataFactory)

El juego entre Aldosivi y Gimnasia se disputará el próximo domingo 2 de agosto por la fecha 3 del Clausura, a partir de las 14:30 (hora Argentina) en el Mundialista de Mar del Plata.

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Así llegan Aldosivi y Gimnasia

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura

Aldosivi busca levantarse de su derrota ante Barracas Central en el Claudio Chiqui Tapia.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Clausura

En la jornada anterior, Gimnasia derrotó 1-0 a River Plate.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 3 y empató 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 2 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Gimnasia lo ganó por 3 a 1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Luis Lobo Medina.


Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 4: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 4: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
Horario Aldosivi y Gimnasia, según país
  • Argentina: 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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