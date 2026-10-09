Aumentaron los casos notificados de sífilis en el NOA: Salta y Jujuy concentraron más de la mitad de los casos

Los casos notificados de sífilis en el Noroeste Argentino aumentaron un 20,4% entre 2024 y 2025 , al pasar de 4.614 a 5.557 registros. Los datos corresponden al Boletín Epidemiológico Nacional N.º 803, de la semana epidemiológica 13 de 2026, que analiza la evolución de esta infección de transmisión sexual.

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Dentro de la región, Jujuy y Salta notificaron 1.513 casos cada una durante 2025 . Entre ambas provincias concentraron el 54,5% de las notificaciones del NOA, aunque presentaron tasas diferentes en relación con su población. El informe advierte que las variaciones deben interpretarse considerando el acceso al diagnóstico, la expansión del testeo y las mejoras en los registros, además de la circulación de la infección.

La comparación entre 2024 y 2025 muestra un incremento de las notificaciones en cinco de las seis provincias del NOA. Catamarca fue la única que registró una disminución. Jujuy pasó de 1.367 a 1.513 casos , lo que representa un aumento del 10,7%. En Salta , las notificaciones subieron de 1.455 a 1.513, un incremento del 4%.

Tucumán presentó el mayor aumento en números absolutos , al pasar de 811 a 1.271 casos. Fueron 460 registros más que el año anterior, equivalentes a una suba del 56,7%. En términos porcentuales, La Rioja tuvo el crecimiento más elevado de la región : pasó de 296 a 479 notificaciones, un aumento del 61,8%. Por su parte, Santiago del Estero registró 352 casos frente a los 223 de 2024, una suba del 57,8%.

En Catamarca, las notificaciones bajaron de 462 a 429, una disminución del 7,1%.

Jujuy tuvo la tasa de sífilis más alta del NOA

Además de la cantidad de casos, el boletín presenta las tasas por cada 100.000 habitantes, que permiten comparar provincias con diferentes tamaños de población.

Jujuy registró una tasa de 223,2 en 2025, la más alta del NOA y superior al promedio nacional de 117,2. Le siguieron La Rioja, con 136; Salta, con 122; Catamarca, con 117,6; Tucumán, con 85,1; y Santiago del Estero, con 41,5.

Aunque Salta y Jujuy notificaron la misma cantidad de casos, la tasa jujeña fue considerablemente mayor por la diferencia en sus poblaciones. Para el conjunto del NOA, la tasa pasó de 93,9 en 2024 a 111,7 en 2025, un incremento del 19%. Aun con ese crecimiento, el indicador regional quedó por debajo del promedio del país.

Aumentaron los casos notificados de sífilis en el NOA: Salta y Jujuy concentraron más de la mitad de los casos | Boletín Epidemiológico Nacional N° 803

Los jóvenes concentraron la mayor proporción de casos en Argentina

El análisis nacional muestra que las personas de entre 15 y 39 años concentraron el 76% de los casos de sífilis durante 2025. Las tasas generales más altas se observaron entre quienes tenían 20 a 24 años, con 290,6 casos por cada 100.000 habitantes, seguidos por el grupo de 25 a 29 años, con 268,6.

En ambos grupos, las tasas registradas fueron mayores en mujeres que en varones. El informe señala que estas diferencias deben analizarse teniendo en cuenta factores como el acceso al sistema de salud y al diagnóstico.

Los datos por edad corresponden al total nacional, ya que este apartado del boletín no presenta un desglose equivalente para cada provincia del NOA.

Qué significa el aumento de las notificaciones

El Ministerio de Salud de la Nación aclara que los datos del sistema de vigilancia pueden actualizarse a medida que se investigan los casos y se validan los registros.

En algunas jurisdicciones, el aumento de las notificaciones se vincula con la ampliación del testeo y la incorporación de pruebas rápidas, que facilitan la detección. También pueden influir cambios en la calidad del registro y en la clasificación de los eventos.

Por eso, el crecimiento informado no debe atribuirse exclusivamente a un aumento de la transmisión. El boletín plantea la necesidad de fortalecer la prevención, el diagnóstico oportuno, el tratamiento y el seguimiento.

Sífilis: cómo se transmite, se detecta y se trata

La sífilis es una infección causada por la bacteria Treponema pallidum. Se transmite principalmente por contacto directo con lesiones infecciosas durante relaciones sexuales vaginales, anales u orales. También puede transmitirse durante el embarazo.

Una de sus manifestaciones iniciales puede ser una lesión o úlcera que generalmente no duele. La desaparición de esa lesión no significa que la infección se haya curado.

El diagnóstico se realiza mediante análisis de sangre, incluidas pruebas rápidas. La sífilis tiene cura con antibióticos indicados por profesionales de salud. El uso correcto del preservativo, el testeo y los controles durante el embarazo son medidas fundamentales para la prevención y la detección oportuna.