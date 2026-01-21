Más contagios de sífilis: "Muchos elementos no están funcionando como corresponde"

El informe del Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud durante 2025, destacó un incremento de los casos de sífilis con una suba del 71 % respecto del promedio registrado en el último lustro. En cifras absolutas, se contabilizaron 46.613 casos confirmados.

Preocupación. Preocupa el aumento del sífilis en Salta: la mayoría de los casos en jóvenes

Juan Carlos Márquez, coordinador del Área en Respuesta al VIH, de la Asociación Civil de Promoción de la Salud e integrante del Frente Nacional de Acción por la Salud de las Personas con VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis visitó Canal 4 para hablar sobre el tema.

“ El aumento de casos no es algo que esté sucediendo solamente en nuestro país , sino en toda Latinoamérica. Hace poco la Organización Panamericana de la Salud dio a conocer que hay un aumento del 30% en todos los países de forma global, y Argentina no podía estar alejada de esta situación”, dijo.

“Hoy hay 151 personas por día que se contagian de sífilis en nuestro país”, y dijo que la causa es porque “evidentemente muchos elementos no están funcionando como corresponde y otros han perdido la fuerza que supieron tener en algún momento”.

Prevención

“Primero y principal tiene que ver con la educación sexual, a la que durante un tiempo muchas personas tuvimos acceso y era una temática que se trabajaba incluso en el ámbito familiar. Por otro lado, está esta cuestión de la alerta, pero no solo alertarse sin hacer nada, sino alertarse y actuar inmediatamente por uno mismo y también pensando en la comunidad”, acotó.

“Esto tiene que ver con la utilización de métodos de protección. No nos olvidemos que las infecciones de transmisión sexual, donde está incluida la sífilis, hoy solo se pueden frenar con el uso del preservativo. Un elemento tan sencillo, pero tan importante”, subrayó.

La sífilis es una de las enfermedades más preocupantes en el mundo desde hace muchos años.

“Sabemos que la sífilis es una infección curable, con un tratamiento corto y sencillo, pero lo que no se entiende es que no hay que esperar a tener síntomas para darse cuenta”, y explicó que hay personas que pueden presentar síntomas a los 7 o 9 días, pero otras pueden tardar hasta 90 días en manifestarse.

“Durante todo ese tiempo pueden seguir teniendo relaciones sexuales y, si no hay protección, aumentar la cantidad de contagios y la circulación de la bacteria”, dijo Juan Carlos Márquez y dio precisiones sobre cómo actuar para evitar contagiarse.

Cómo actuar ante la sospecha del contagio

“La primera es que si no me cuidé y además no conozco el historial de la persona con la que estuve, puedo acceder a la guardia de cualquier hospital para lo que se llama profilaxis post exposición. En este caso no solo hay que cuidarse de la sífilis, sino también del embarazo y del VIH, y para cada situación hay respuestas preventivas”.

Dijo que para la profilaxis hay un plazo de 72 horas, y si pasó ese tiempo “lo que corresponde es hacerse un test. Puede ser en un laboratorio o en un centro de atención primaria de la salud. En nuestro país, y particularmente en nuestra provincia, hay test rápidos que con un pinchazo permiten conocer el resultado en 15 minutos” y cerró: “Si el resultado es positivo, el tratamiento es inmediato y consiste en dosis de penicilina”.

Qué es la sífilis y cómo se trata

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual originada por la bacteria Treponema pallidum. El contagio ocurre, en la mayoría de los casos, mediante relaciones sexuales sin preservativo cuando hay contacto directo con heridas o llagas, denominadas chancros, que pueden localizarse en los órganos genitales, la vagina, el ano, el recto o la cavidad bucal.

Además, la infección puede transmitirse de la persona gestante al feto durante la gestación, lo que se conoce como sífilis congénita. Esta forma de la enfermedad es especialmente grave y puede derivar en daños permanentes o incluso causar el fallecimiento del bebé al nacer.

Si bien puede derivar en complicaciones de gran gravedad, la sífilis se erradica sin dificultad cuando se la identifica de manera precoz. La terapia es breve, accesible y con una alta tasa de éxito, y consiste en la administración de penicilina benzatina.

La detección oportuna, a través de estudios sanguíneos, es fundamental para evitar daños mayores. A su vez, haber cursado la enfermedad no protege frente a futuras infecciones, por lo que el empleo adecuado y constante del preservativo continúa siendo la medida preventiva más eficaz.