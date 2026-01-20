martes 20 de enero de 2026

20 de enero de 2026 - 09:25
Salud.

Los contagios de sífilis crecieron un 71 % en los últimos cinco años en Argentina

El último Boletín Epidemiológico Nacional advierte que los casos aumentaron un 71 % en comparación con el promedio de los cinco años previos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los contagios de sífilis crecieron un 71 % respecto del promedio de los últimos cinco años.

Los contagios de sífilis crecieron un 71 % respecto del promedio de los últimos cinco años.

 

De acuerdo con la información más reciente del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), durante 2025 se produjo un incremento preocupante de los casos de sífilis, con una suba del 71 % respecto del promedio registrado en el último lustro. En cifras absolutas, se contabilizaron 46.613 casos confirmados.

Se trata de un dato que vuelve a poner en foco la gravedad de esta Infección de Transmisión Sexual (ITS), que puede evitarse mediante el uso de preservativo y tratarse eficazmente con antibióticos.

Alerta sanitaria por el fuerte aumento de casos de sífilis en 2025.

Sífilis en Argentina: las cifras que preocupan

El crecimiento sostenido de los contagios no comenzó recientemente. Ya en noviembre de 2024, el BEN había señalado una suba del 38,5 % durante los tres años anteriores. En ese momento, se habían reportado 36.917 casos a nivel nacional, lo que representaba el registro más elevado hasta esa fecha.

Para 2025, el volumen de notificaciones se disparó hasta alcanzar las 55.183, un total que excede en 19.381 casos la media correspondiente al lapso comprendido entre 2020 y 2024.

Uno de los focos que más inquietud genera es el de las personas gestantes, debido a la posibilidad de contagio de madre a hijo. El reporte señala que, dentro de este grupo, los casos confirmados de sífilis aumentaron un 15 % respecto del promedio registrado en los últimos cinco años.

Los contagios crecieron un 71 % respecto del promedio de los últimos cinco años.

Si se miran las cifras totales, en lo que va del año se contabilizaron 11.261 diagnósticos, por encima del valor medio histórico de 9.821 correspondiente al período 2020–2024. No obstante, también surgió un indicador positivo: la sífilis congénita, es decir, la transmisión de la infección al recién nacido, mostró una baja del 8 %.

Qué es la sífilis y cómo se trata

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual originada por la bacteria Treponema pallidum. El contagio ocurre, en la mayoría de los casos, mediante relaciones sexuales sin preservativo cuando hay contacto directo con heridas o llagas, denominadas chancros, que pueden localizarse en los órganos genitales, la vagina, el ano, el recto o la cavidad bucal.

Además, la infección puede transmitirse de la persona gestante al feto durante la gestación, lo que se conoce como sífilis congénita. Esta forma de la enfermedad es especialmente grave y puede derivar en daños permanentes o incluso causar el fallecimiento del bebé al nacer.

En términos absolutos, el acumulado de este año llegó a 11.261 confirmaciones, frente a una mediana histórica de 9.821 entre 2020 y 2024.

Si bien puede derivar en complicaciones de gran gravedad, la sífilis se erradica sin dificultad cuando se la identifica de manera precoz. La terapia es breve, accesible y con una alta tasa de éxito, y consiste en la administración de penicilina benzatina.

La detección oportuna, a través de estudios sanguíneos, es fundamental para evitar daños mayores. A su vez, haber cursado la enfermedad no protege frente a futuras infecciones, por lo que el empleo adecuado y constante del preservativo continúa siendo la medida preventiva más eficaz.

