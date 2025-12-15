La mayoría de las intervenciones en casos de chicos de Jujuy es por descuidos familiares

La Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Jujuy cerró su primer año de funcionamiento con el siguiente balance: durante 2025 llevó adelante 2.715 intervenciones vinculadas a situaciones que afectaron derechos de niños, niñas y adolescentes en toda la provincia.

Así lo afirmó Agustín Garlatti , defensor adjunto, en diálogo con TodoJujuy.com y explicó que las actuaciones “ incluyen oficios por delitos cometidos contra NNyA, procesos de familia y requerimientos del Juzgado especializado en Violencia de Género ”.

Según el informe anual, el mayor volumen de intervenciones espontáneas surgió por:

1- Negligencia en los cuidados por parte del grupo familiar

Es el motivo más frecuente y abarca falta de supervisión, desatención de necesidades básicas o ausencia de condiciones adecuadas de crianza.

2- Conflictos entre progenitores

Especialmente en temas vinculados a cuidados personales y régimen de comunicación, situaciones que suelen requerir mediación y orientación legal.

3- Asesoramiento para el acceso a servicios del Estado

Los equipos atienden consultas sobre AUH, pensiones, beneficios sociales, asistencia directa, salud, educación, entre otros.

maltrato infantil (2).jpg Casos que afectan a niños y adolescentes.

En ese sentido, Garlatti destacó que "la Defensoría, creada en 2024 y operativa plenamente desde enero de 2025, tiene la misión de monitorear el sistema de protección de derechos y puede intervenir en instancias judiciales y administrativas, mediar en conflictos, recepcionar denuncias y pedir el auxilio de fuerzas de seguridad o servicios educativos y sanitarios".

“Podemos incluso constituirnos como querellantes en causas penales, en aquellos casos que consideremos de abordaje estratégico”, remarcó.

Denunciar a la Línea 102

La Línea 102 es un servicio telefónico gratuito de atención pública y permanente para recepcionar consultas, información y notificaciones sobre situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

El servicio atiende las 24 horas del día, los 365 días del año. Pueden llamar niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados o en general sus familiares, personas allegadas o cualquier ciudadano/a que tenga conocimiento o sospecha sobre una situación de vulneración que puedan estar atravesando cualquier persona menor de edad.