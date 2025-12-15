lunes 15 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025 - 07:10
Flagelo.

La mayoría de las intervenciones en casos de chicos de Jujuy es por descuidos familiares

Además de este tipo de problemática, predominan los conflictos entre progenitores, en las intervenciones realizadas por la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Jujuy.

Federico Franco
Por  Federico Franco
La Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Jujuy cerró su primer año de funcionamiento con el siguiente balance: durante 2025 llevó adelante 2.715 intervenciones vinculadas a situaciones que afectaron derechos de niños, niñas y adolescentes en toda la provincia.

Así lo afirmó Agustín Garlatti, defensor adjunto, en diálogo con TodoJujuy.com y explicó que las actuaciones “incluyen oficios por delitos cometidos contra NNyA, procesos de familia y requerimientos del Juzgado especializado en Violencia de Género”.

¿Cuáles son los principales motivos de consulta?

Según el informe anual, el mayor volumen de intervenciones espontáneas surgió por:

1- Negligencia en los cuidados por parte del grupo familiar

Es el motivo más frecuente y abarca falta de supervisión, desatención de necesidades básicas o ausencia de condiciones adecuadas de crianza.

2- Conflictos entre progenitores

Especialmente en temas vinculados a cuidados personales y régimen de comunicación, situaciones que suelen requerir mediación y orientación legal.

3- Asesoramiento para el acceso a servicios del Estado

Los equipos atienden consultas sobre AUH, pensiones, beneficios sociales, asistencia directa, salud, educación, entre otros.

En ese sentido, Garlatti destacó que "la Defensoría, creada en 2024 y operativa plenamente desde enero de 2025, tiene la misión de monitorear el sistema de protección de derechos y puede intervenir en instancias judiciales y administrativas, mediar en conflictos, recepcionar denuncias y pedir el auxilio de fuerzas de seguridad o servicios educativos y sanitarios".

Podemos incluso constituirnos como querellantes en causas penales, en aquellos casos que consideremos de abordaje estratégico”, remarcó.

Denunciar a la Línea 102

La Línea 102 es un servicio telefónico gratuito de atención pública y permanente para recepcionar consultas, información y notificaciones sobre situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

El servicio atiende las 24 horas del día, los 365 días del año. Pueden llamar niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados o en general sus familiares, personas allegadas o cualquier ciudadano/a que tenga conocimiento o sospecha sobre una situación de vulneración que puedan estar atravesando cualquier persona menor de edad.

