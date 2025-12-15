La mayoría de las intervenciones en casos de chicos de Jujuy es por descuidos familiares

La Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Jujuy cerró su primer año de funcionamiento con el siguiente balance: durante 2025 llevó adelante 2.715 intervenciones vinculadas a situaciones que afectaron derechos de niños, niñas y adolescentes en toda la provincia.
Así lo afirmó Agustín Garlatti, defensor adjunto, en diálogo con TodoJujuy.com y explicó que las actuaciones “incluyen oficios por delitos cometidos contra NNyA, procesos de familia y requerimientos del Juzgado especializado en Violencia de Género”.
¿Cuáles son los principales motivos de consulta?
Según el informe anual, el mayor volumen de intervenciones espontáneas surgió por:
1- Negligencia en los cuidados por parte del grupo familiar
Es el motivo más frecuente y abarca falta de supervisión, desatención de necesidades básicas o ausencia de condiciones adecuadas de crianza.
2- Conflictos entre progenitores
Especialmente en temas vinculados a cuidados personales y régimen de comunicación, situaciones que suelen requerir mediación y orientación legal.
3- Asesoramiento para el acceso a servicios del Estado
Los equipos atienden consultas sobre AUH, pensiones, beneficios sociales, asistencia directa, salud, educación, entre otros.
En ese sentido, Garlatti destacó que "la Defensoría, creada en 2024 y operativa plenamente desde enero de 2025, tiene la misión de monitorear el sistema de protección de derechos y puede intervenir en instancias judiciales y administrativas, mediar en conflictos, recepcionar denuncias y pedir el auxilio de fuerzas de seguridad o servicios educativos y sanitarios".
“Podemos incluso constituirnos como querellantes en causas penales, en aquellos casos que consideremos de abordaje estratégico”, remarcó.
Denunciar a la Línea 102
La Línea 102 es un servicio telefónico gratuito de atención pública y permanente para recepcionar consultas, información y notificaciones sobre situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.
El servicio atiende las 24 horas del día, los 365 días del año. Pueden llamar niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados o en general sus familiares, personas allegadas o cualquier ciudadano/a que tenga conocimiento o sospecha sobre una situación de vulneración que puedan estar atravesando cualquier persona menor de edad.