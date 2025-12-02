Jujuy es una de las provincias de Argentina con más hogares con niñas, niños y adolescentes

Según el informe, Jujuy forma parte del grupo de jurisdicciones con entre 50,3% - 53,6% de hogares que tienen al menos un menor de 18 años. Este porcentaje coloca a la provincia entre las más altas del país, junto con otras del NOA como Salta, Tucumán y Santiago del Estero.
El indicador, presentado en el dosier, muestra que el norte argentino mantiene una estructura demográfica marcadamente joven.
Sin embargo, el informe también muestra que las brechas entre provincias siguen existiendo. En el año 2000 muchas provincias del Norte argentino —incluida Jujuy— tenían tasas ubicadas en los rangos más altos del país, superando los 20 fallecimientos por cada 1.000 nacidos vivos.
Para 2023, aunque la situación mejoró en todo el país, Jujuy continúa dentro del grupo de provincias con tasas superiores al promedio nacional, ubicándose en un rango estimado de entre 9,5 y 11,6 por cada 1.000 nacidos vivos, según el mapa 3.b del dosier.
Los datos muestran que Jujuy logró reducir su mortalidad infantil en línea con la tendencia nacional. En comparación con dos décadas atrás, cuando la provincia se encontraba entre las de mayor mortalidad del país, hoy registra valores más bajos que los de inicios de los años 2000.