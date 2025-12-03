¿Qué temas e invitados tendrá "Especialistas" este miércoles 3 de diciembre?

Especialistas por Canal 4.

Este miércoles 3 de diciembre, desde las 14 horas, Canal 4 de Jujuy emitirá una nueva edición de “Especialistas”, el programa conducido por Valle Fermi que se consolidó como uno de los espacios de salud y prevención más influyentes de la provincia.

Galardonado con el Martín Fierro Federal, el ciclo se destaca por ofrecer contenido accesible, actualizado y de alto valor informativo, acercando temas médicos de interés general a toda la comunidad jujeña.

Invitados del miércoles en “Especialistas” image Especialistas por Canal 4. La emisión contará con la presencia de profesionales y especialistas para abordar diferentes temas vinculados al bienestar y la salud:

Jorge Villena – Tendencias en peluquería para los eventos de fin de año.

Dr. Ignacio Carrillo – Fibromialgia: qué debemos saber. Cannabis medicinal: cómo puede ayudar.

Dr. Oscar Pérez Heredia – Consumo de alcohol y vapeo en adolescentes. ¿Dónde y cuándo ver “Especialistas”? El programa se transmite todos los miércoles a las 14:00 y los domingos a las 10:00 por la pantalla de Canal 4 de Jujuy.

Con más de 15 años de trayectoria, “Especialistas” continúa creciendo y reafirmando su compromiso con la educación sanitaria, llevando la medicina preventiva, el cuidado integral y la información confiable a miles de hogares jujeños.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.