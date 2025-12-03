miércoles 03 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de diciembre de 2025 - 07:01
Canal 4.

¿Qué temas e invitados tendrá "Especialistas" este miércoles 3 de diciembre?

Se viene un nuevo programa con profesionales que abordarán temas relacionados a la salud, el bienestar y la prevención.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Especialistas por Canal 4.

Especialistas por Canal 4.

Lee además
Valle Fermi conduce Especialistas por Canal 4 de Jujuy.
Canal 4 de Jujuy.

Salud bucal, diabetes y bienestar corporal, hoy en "Especialistas"
Especialistas por Canal 4.
Canal 4.

¿Qué temas e invitados estarán en "Especialistas" este miércoles 19 de noviembre?

Galardonado con el Martín Fierro Federal, el ciclo se destaca por ofrecer contenido accesible, actualizado y de alto valor informativo, acercando temas médicos de interés general a toda la comunidad jujeña.

Invitados del miércoles en “Especialistas”

image
Especialistas por Canal 4.

Especialistas por Canal 4.

La emisión contará con la presencia de profesionales y especialistas para abordar diferentes temas vinculados al bienestar y la salud:

  • Jorge VillenaTendencias en peluquería para los eventos de fin de año.

  • Dr. Ignacio CarrilloFibromialgia: qué debemos saber. Cannabis medicinal: cómo puede ayudar.

  • Dr. Oscar Pérez HerediaConsumo de alcohol y vapeo en adolescentes.

¿Dónde y cuándo ver “Especialistas”?

El programa se transmite todos los miércoles a las 14:00 y los domingos a las 10:00 por la pantalla de Canal 4 de Jujuy.

Con más de 15 años de trayectoria, “Especialistas” continúa creciendo y reafirmando su compromiso con la educación sanitaria, llevando la medicina preventiva, el cuidado integral y la información confiable a miles de hogares jujeños.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Salud bucal, diabetes y bienestar corporal, hoy en "Especialistas"

¿Qué temas e invitados estarán en "Especialistas" este miércoles 19 de noviembre?

¿Qué temas e invitados estarán en "Especialistas" este miércoles 26 de noviembre?

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas: hasta cuándo van a seguir las lluvias en Jujuy

Mañana accidentada en San Salvador: reportaron cuatro choques en pocas horas

Lo que se lee ahora
Choques en San Salvador de Jujuy video
Alarmante.

Mañana accidentada en San Salvador: reportaron cuatro choques en pocas horas

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Casa de Gobierno 
Jujuy.

Día del Empleado Público: el viernes será asueto para la administración provincial

A días de la Cena Blanca 2025.
Viernes.

Cena Blanca 2025: todo lo que tenes que saber de la gran noche

Gendarmería interceptó en el peaje Toledo un camión que había salido de La Quiaca, Jujuy, con mercadería de contrabando valuada en más de $100 millones
Contrabando.

Salió de Jujuy y cayó en Córdoba: interceptan camión con contrabando por más de $100 millones

Archivo Cena Blanca 2024
Jujuy.

Con quiénes pueden hacer la pasarela los egresados en la Cena Blanca 2025

Boliviaelimina el requisito de visa para turistas de siete países
Medida.

Bolivia elimina el requisito de visa para turistas de siete países

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel