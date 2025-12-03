¿Qué temas e invitados tendrá "Especialistas" este miércoles 3 de diciembre?

Galardonado con el Martín Fierro Federal, el ciclo se destaca por ofrecer contenido accesible, actualizado y de alto valor informativo, acercando temas médicos de interés general a toda la comunidad jujeña.
Invitados del miércoles en “Especialistas”
La emisión contará con la presencia de profesionales y especialistas para abordar diferentes temas vinculados al bienestar y la salud:
Jorge Villena – Tendencias en peluquería para los eventos de fin de año.
Dr. Ignacio Carrillo – Fibromialgia: qué debemos saber. Cannabis medicinal: cómo puede ayudar.
Dr. Oscar Pérez Heredia – Consumo de alcohol y vapeo en adolescentes.
¿Dónde y cuándo ver “Especialistas”?
El programa se transmite todos los miércoles a las 14:00 y los domingos a las 10:00 por la pantalla de Canal 4 de Jujuy.
Con más de 15 años de trayectoria, “Especialistas” continúa creciendo y reafirmando su compromiso con la educación sanitaria, llevando la medicina preventiva, el cuidado integral y la información confiable a miles de hogares jujeños.