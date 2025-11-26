martes 02 de diciembre de 2025

26 de noviembre de 2025 - 07:04
Canal 4.

¿Qué temas e invitados estarán en "Especialistas" este miércoles 26 de noviembre?

Se viene un programa dedicado a la prevención, el bienestar y la salud integral, con invitados que abordarán temas de gran interés para las familias jujeñas.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Especialistas por Canal 4.

"Especialistas" por Canal 4.

El ciclo ofrece información clave sobre salud, prevención y bienestar para toda la comunidad. Ganador del Martín Fierro Federal, “Especialistas” continúa convocando a profesionales de primer nivel para abordar temáticas actuales desde una perspectiva rigurosa pero cercana, contribuyendo a la educación sanitaria de la audiencia.

Invitados del miércoles en “Especialistas”

image

"Especialistas" por Canal 4.

El programa de este miércoles contará con la presencia de destacados especialistas:

  • Dra. Mara Morales – Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

  • Lic. Rodrigo Aladzeme – Cómo afrontar el proceso cuando salís de vínculos tóxicos.

  • Dr. Juan Paul Flores – Chagas y mujer: un enfoque actualizado.

  • Dra. Verónica Sánchez – Oxigenoterapia y sus beneficios en distintas patologías.

Cada profesional compartirá información actualizada y recomendaciones útiles para mejorar la calidad de vida, con el sello característico de un programa que prioriza la claridad y el acompañamiento a las familias jujeñas.

¿Dónde y cuándo ver “Especialistas”?

“Especialistas” se emite todos los miércoles a las 14:00 y los domingos a las 10:00 por la pantalla de Canal 4 de Jujuy. Con más de 15 años de trayectoria, el ciclo continúa celebrando su reconocimiento nacional sin perder su esencia local, llevando la medicina y la prevención a la vida cotidiana de miles de hogares jujeños.

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel