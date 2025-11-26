¿Qué temas e invitados estarán en "Especialistas" este miércoles 26 de noviembre?

Este miércoles 26 de noviembre, desde las 14 horas, Canal 4 de Jujuy presentará una nueva edición de “Especialistas” , el programa conducido por Valle Fermi que se consolidó como uno de los espacios de divulgación médica más importantes de la provincia.

El ciclo ofrece información clave sobre salud, prevención y bienestar para toda la comunidad. Ganador del Martín Fierro Federal , “Especialistas” continúa convocando a profesionales de primer nivel para abordar temáticas actuales desde una perspectiva rigurosa pero cercana, contribuyendo a la educación sanitaria de la audiencia.

El programa de este miércoles contará con la presencia de destacados especialistas:

Dra. Mara Morales – Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

Lic. Rodrigo Aladzeme – Cómo afrontar el proceso cuando salís de vínculos tóxicos.

Dr. Juan Paul Flores – Chagas y mujer: un enfoque actualizado.

Dra. Verónica Sánchez – Oxigenoterapia y sus beneficios en distintas patologías.

Cada profesional compartirá información actualizada y recomendaciones útiles para mejorar la calidad de vida, con el sello característico de un programa que prioriza la claridad y el acompañamiento a las familias jujeñas.

¿Dónde y cuándo ver “Especialistas”?

“Especialistas” se emite todos los miércoles a las 14:00 y los domingos a las 10:00 por la pantalla de Canal 4 de Jujuy. Con más de 15 años de trayectoria, el ciclo continúa celebrando su reconocimiento nacional sin perder su esencia local, llevando la medicina y la prevención a la vida cotidiana de miles de hogares jujeños.