Sida y sífilis son dos de las infecciones que más preocupan en Argentina

El día mundial de la lucha contra el SIDA se conmemora el 1 de diciembre de cada año, en este sentido, el SIDA y sífilis están entre las infecciones que más preocupan en Argentina.

Datos sobre sida y sifilis: qué dice la OMS Según la Organización Mundial de la Salud, la salud sexual no se limita a la ausencia de enfermedades o disfunciones, sino que abarca un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. En este sentido, el bienestar físico implica la prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, el acceso a métodos anticonceptivos, la atención en salud reproductiva, la prevención y tratamiento de disfunciones sexuales y la educación sobre prácticas sexuales seguras.

En nuestro país, la sífilis es hoy una de las infecciones que más preocupa: los casos notificados pasaron de 12.131 en 2021 a 19.919 en 2024, lo que refleja una tendencia en aumento. La franja etaria más afectada son las personas entre 20 y 24 años, lo que pone en evidencia la necesidad de reforzar las estrategias de información y prevención en los jóvenes.

Otro dato relevante, es que en Argentina se registran actualmente 193.985 personas con VIH, aunque se estima que el 13% de quienes viven con el virus todavía desconocen su diagnóstico. Esto resalta la importancia de realizarse el test de HIV de manera regular, ya que permite acceder tempranamente al tratamiento y mejorar la calidad de vida.

image ¿Por que se celebra el 1 de diciembre el Día Mundial del Sida? Esta jornada representa mucho más que una efeméride sanitaria; constituye un movimiento de unión global para respaldar a quienes conviven con el VIH y para honrar la memoria de aquellas personas que han perdido la vida a causa de enfermedades relacionadas con el sida. El origen de esta conmemoración se remonta a 1988, un año decisivo en el que se estableció como el primer día dedicado a la salud a nivel mundial. Desde aquel momento fundacional, agencias de las Naciones Unidas, Gobiernos y la sociedad civil han mantenido una alianza constante, reuniéndose cada año para focalizar esfuerzos en áreas críticas de la lucha contra la epidemia. La persistencia de esta fecha en la agenda internacional demuestra que, lejos de ser un capítulo cerrado, el VIH sigue requiriendo atención prioritaria, recursos y empatía.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







