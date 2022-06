https://twitter.com/fifaworldcup_es/status/1536447455369342976 ¡Se salvó Australia! Edison Flores, de cabeza, tuvo la chance más clara del partido. pic.twitter.com/fcSVJRwwhj — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) June 13, 2022

Los penales fueron no apto para cardíacos. Después la atajada de Gallese en el primer penal, la tanda comenzó a equilibrarse. Adivincula en un fuerte remate, no tuvo fortuna y terminó estallando el palo derecho del arquero que ingresó para los penales.

En la última, el encargado del arco Andrew Redmayne detuvo el último tiro, logrando así la clasificación para el Mundial Qatar 2022.

¡AUSTRALIA al MUNDIAL tras VENCER por PENALES a PERÚ! | Australia 0(5) - 0(4) Perú | PENALES

Los peruanos coparon Doha

La afición blanquirroja copó el estadio y se hizo sentir en el Ahmad bin Ali Stadium, casí como si fueran locales.

¿Lima? ¡Doha! La afición blanquirroja copó el estadio y se hace sentir en el Ahmad bin Ali Stadium. pic.twitter.com/1Vvwb31Ro0 — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) June 13, 2022

Fixtura para Australia en Qatar

El primer encuentro para los amarillos, será ante nada más ni nada menos que el último campeón Francia a las 16:00. El 26/11, Túnez será el segundo rival a las 7:00 y finalmente enfrentará a Dinamarca a las 12:00 el 30/11.

Estadio con aire acondicionado

El estadio Al-Rayyan, donde disputaron este partido Perú y Australia por el repechaje, cuenta con aire acondicionado a favor del público que se encontraba presente por las altas temperaturas en la capital de Qatar. La injerencia del clima fue una de las causas (por no decir la más importante) que provocó que el Mundial no se juegue a mitad de año: va entre noviembre (empieza el 21) y diciembre (la final es el 18, Día Nacional de Qatar). Igualmente, la organización no se quedó solo con mover la fecha e impantaron aire acondicionados a siete de los ocho estadios de la Copa del Mundo (el único que no tiene es el 974, el de los containers).

¿Cómo llegaron al repechaje?

Australia dejó en el camino a Emiratos Árabes Unidos, ya que luego de Rusia 2018, la Federación australiana solicitó jugar en la Conferencia asiática para tener mayor competitividad. El árbitro del partido será Slavko Vincic.

Los de Ricardo Gareca se prepararon en Barcelona desde principios de junio. Disputó un amistoso ante Nueva Zelanda en el que se impuso 1-0 con un tanto del goleador Gianluca Lapadula, pero sufrió la lesión del lateral izquierdo Marcos López y se evalúa su presencia este lunes.