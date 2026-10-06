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6 de octubre de 2026 - 09:34
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Bancos en Jujuy: este miércoles 7 de octubre no habrá atención al público

Los bancos en Jujuy no tendrán atención al público este miércoles 7 de octubre, jornada no laborable provincial por la Santa Patrona, Virgen de Río Blanco.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Este miércoles 7 de octubre no habrá atención bancaria en Jujuy. La fecha coincide con el día no laborable por la Patrona de la provincia.

Este miércoles 7 de octubre no habrá atención bancaria en Jujuy. La fecha coincide con el día no laborable por la Patrona de la provincia.

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La fecha está establecida como día no laborable en todo el territorio provincial por la Ley N° 5005, modificatoria de la Ley N° 4059. Esto modificará el funcionamiento habitual de diferentes actividades durante la jornada. En la administración pública provincial no habrá atención, mientras que en el ámbito privado el día no laborable es optativo para los empleadores.

Qué operaciones bancarias se podrán realizar en Jujuy

Aunque no haya atención presencial en las sucursales, los clientes podrán continuar utilizando home banking, aplicaciones móviles, billeteras virtuales y cajeros automáticos para realizar buena parte de sus operaciones.

A través de esos canales se pueden efectuar transferencias, pagos de servicios, consultas de saldos y movimientos y otras gestiones habituales. Los pagos con tarjetas de débito y crédito también continúan funcionando normalmente.

En caso de necesitar efectivo, se recomienda anticipar las extracciones o utilizar los cajeros automáticos y otros puntos habilitados, teniendo en cuenta la jornada sin atención presencial.

Por qué el 7 de octubre es día no laborable en Jujuy

Cada 7 de octubre, Jujuy celebra a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya, patrona de la provincia. La fecha está contemplada expresamente entre los días no laborables establecidos por la legislación provincial.

Este miércoles, además, miles de fieles se trasladarán hasta Río Blanco para participar de las celebraciones religiosas. El operativo sanitario contempla asistencia desde las primeras horas de la mañana tanto para quienes peregrinen desde la Catedral como desde Alto Comedero y Palpalá.

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