Belgrano vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 9 del Clausura se jugará el próximo lunes 22 de septiembre a las 21:00 (hora Argentina).
El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.
Belgrano consiguió sólo un punto en su último partido frente a San Martín (SJ), tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 1 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 6 goles en contra y marcó 3 en el arco rival.
Newell`s llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Atlético Tucumán. En las últimas fechas obtuvo 2 derrotas y 2 empates. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 5.
En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 2 oportunidades y terminaron igualados 3 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 9 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 0.
El árbitro designado para el encuentro es Daniel Zamora.
