Cómo pasar datos de un teléfono a otro sin importar la marca

De esta forma, tengas el móvil que tengas podrás traspasar tus datos. Asimismo, es importante que tengas en cuenta que puede que no se importen absolutamente todos los datos, pero los más importantes (cuentas de correo, fotos y demás) sí se podrán traspasar.

En todos los casos son procesos sencillos que no nos llevarán demasiado tiempo. De esta forma, se procede a guardar nuestros datos y pasarlos a otro teléfono, independientemente de que estemos hablando de terminales con Android o iOS. Todos los procedimientos son bastante sencillos, y no requieren más de unos minutos.

De Android a Android mediante tu cuenta de Google

Una de las ventajas e inconvenientes que tiene Android es que, prácticamente, dependemos de Google para (casi) todo. Que Google tenga nuestros datos tiene como ventaja que basta con tener una cuenta de Gmail para tenerlo todo a salvo. Antes que nada, vamos a asegurarnos de que se está realizando una copia de seguridad en nuestra cuenta de Google.

Ajustes

Sistema

Copias de seguridad

Activar copia de seguridad en Google Drive

De forma nativa, independientemente de la capa de personalización que usemos, Android permite hacer una copia de seguridad mediante la cuenta de Google. Esta copia de seguridad se almacena en Google Drive, y es de bastante utilidad. ¿Por qué? Porque en ella se almacenan los datos de las aplicaciones, el historial de llamadas, contactos, ajustes del dispositivo y, en definitiva, todos los datos relevantes de nuestro teléfono, salvando archivos multimedia.

Mediante aplicaciones de terceros

La recomendación si vamos a pasar datos de un Android a otro es hacerlo mediante la cuenta de Google. Es un proceso fiable, no requiere instalar software de terceros y la copia de seguridad se hace de forma automática. No obstante, si querés hacerlo mediante una aplicación de terceros, vamos a mostrarte una gratuita que funciona bastante bien. Se puede descargar desde Play Store y es una gran opción para pasar archivos de un Android a otro.

Una de las más completas que hemos encontrado es All Backup Restore. Si bien no tiene una interfaz brillante, cumple bastante bien con su función, y no se deja prácticamente nada en el tintero. Con esta aplicación podemos hacer una copia de seguridad de nuestros SMS, contactos, registros de llamada, calendarios y demás.

