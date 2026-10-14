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14 de octubre de 2026 - 18:33
Prevención.

Cómo prepararse ante una inundación: qué tener en casa y cómo actuar

Ante la llegada del fenómeno de El Niño intenso, el emergentólogo Eduardo Arellano explicó cómo preparar el hogar, qué guardar y cómo actuar ante una inundación.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Temporal en Jujuy (imagen de archivo)

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En diálogo con Canal 4, el emergentólogo y licenciado Eduardo Arellano (MN 66988) brindó una serie de recomendaciones para prepararse ante posibles emergencias, especialmente en las zonas de la provincia que pueden quedar aisladas durante períodos de lluvias prolongadas.

Cómo preparar la casa antes de una inundación

La prevención comienza en el hogar. Arellano explicó que una de las primeras medidas es revisar el estado de los desagües, canaletas y sectores por donde debe circular el agua de lluvia.

"Es importante preparar nuestras casas, ya sea limpiando todos los desagües, para evitar que el agua se acumule y que se nos inunde nuestro hogar", indicó.

El emergentólogo advirtió que las lluvias continuas pueden saturar los suelos y provocar complicaciones, especialmente en localidades cercanas a ríos, quebradas o sectores de montaña.

En esos casos, las crecidas y los deslizamientos pueden interrumpir caminos y dejar temporalmente incomunicadas a algunas poblaciones.

Qué debe tener una mochila de emergencia

Uno de los principales consejos del especialista es contar con una mochila de emergencia preparada y ubicada en un lugar accesible, para poder llevarla rápidamente si fuera necesario evacuar la vivienda.

Arellano explicó que debe incluir documentación personal, un botiquín, medicamentos de uso habitual, ropa de abrigo y agua potable.

También recomendó contar con dinero en efectivo, debido a que los cortes de energía o las fallas en las comunicaciones pueden impedir el uso de medios de pago electrónicos.

Entre los elementos esenciales para tener preparados se encuentran:

  • Agua potable y alimentos no perecederos.

  • Documentos personales protegidos en bolsas impermeables.

  • Medicamentos habituales, gasas y botiquín de primeros auxilios.

  • Linterna, radio a pilas, baterías de repuesto y cargador portátil.

  • Ropa de abrigo, calzado resistente y elementos de higiene.

  • Dinero en efectivo y teléfonos de emergencia anotados en papel.

Para la iluminación, es preferible utilizar linternas o lámparas a batería en lugar de velas, ya que estas últimas pueden provocar incendios durante una emergencia.

Qué hacer si el agua comienza a ingresar a la vivienda

Una de las situaciones más peligrosas durante una inundación es la combinación de agua y electricidad. En ese sentido Arellano explicó que es fundamental interrumpir el suministro eléctrico si el agua amenaza con ingresar a la vivienda, para evitar descargas o electrocuciones.

Sin embargo, esta medida debe realizarse únicamente cuando sea seguro acceder al tablero eléctrico. Si el sector ya está inundado, no hay que tocar interruptores ni ingresar al agua para intentar cortar la energía. En ese caso, corresponde solicitar ayuda especializada.

El emergentólogo también aconsejó evitar salir innecesariamente a la calle, ya que caminar por zonas inundadas representa numerosos riesgos. "Esa agua está en general contaminada porque se mezcla con todo el sistema cloacal, con los pozos sépticos", advirtió.

El agua acumulada puede contener materia fecal, residuos, sustancias químicas y objetos peligrosos que no se distinguen a simple vista.

La importancia de tener un plan familiar de emergencia

Otra recomendación fundamental es acordar previamente cómo actuar si una inundación sorprende a los integrantes de una familia en distintos lugares.

Arellano planteó un escenario habitual: una persona está trabajando, otra se encuentra en la escuela y las comunicaciones dejan de funcionar por un corte de energía.

Ante esa posibilidad, sugirió definir con anticipación un punto de encuentro seguro, establecer cómo se comunicarán los integrantes del hogar y asegurarse de que todos conozcan el procedimiento.

"Un plan familiar donde digamos: no hay luz, no hay teléfono, estamos separados, uno está laburando, otro está en la escuela. Poner un punto de encuentro para saber a dónde ir en caso de estar incomunicados", explicó.

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