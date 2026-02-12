jueves 12 de febrero de 2026

12 de febrero de 2026 - 15:01
Imperdible.

¡Confirmado! Emanero llega a Jujuy en agosto: ya están las entradas a la venta

Tras el lanzamiento de su nuevo álbum Todo por un beso, Emanero inicia una gira internacional y nacional. Con fecha confirmada ya se venden las entradas para Jujuy.

Gabriela Bernasconi
Emanero

Emanero presenta su nuevo álbum “Todo por un beso”, un proyecto conceptual que explora el amor en todas sus formas y marca una nueva etapa en su carrera. En este marco, el artista se presentará el 8 de agosto en el Teatro Martin Fierro, en San Salvador de Jujuy, como parte de una gira que acompañará el lanzamiento del disco y lo llevará a recorrer distintas ciudades de Latinoamérica y Europa.

Entradas a la venta: dónde comprarlas

Las entradas se pusieron a la venta desde este 12 de febrero a partir de las 10.00 hs a través de Norteticket, https://norteticket.com/

El disco reúne una colección de canciones que reflejan la madurez artística de Emanero. “Todo por un beso” recorre distintos climas y ritmos —desde baladas hasta merengues—, con letras que ponen en primer plano la emoción, las historias y los vínculos.

En “Todo por un beso”, Emanero comparte nuevas colaboraciones con David Bisbal, Luciano Pereyra, L-Gante, Ángela Leiva y otros invitados. Entre ellos se destaca “La Peligrosa”, junto a Bisbal y Pereyra, una canción que simboliza el encuentro y refuerza su capacidad de conectar generaciones a través de la música.

emanero

“TODO POR UN BESO” - TOUR | FECHAS

9 de abril — Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Movistar Arena

17 de abril — Argentina | Junín, Provincia de Buenos Aires | Teatro San Carlos

7 de mayo — Argentina | Rafaela, Provincia de Santa Fe | Sala 9

9 de mayo — Argentina | Paraná, Provincia de Entre Ríos | Hierlam XL

22 de mayo — Argentina | Córdoba, Provincia de Córdoba | Quality Arena

23 de mayo — Argentina | Río Cuarto, Provincia de Córdoba | Opus Costanera

5 de junio — Argentina | San Juan, Provincia de San Juan | Teatro Sarmiento

6 de junio — Argentina | Mendoza, Provincia de Mendoza | Arena Maipú

1 de agosto — Argentina | Neuquén, Provincia de Neuquén | Mood Live

2 de agosto — Argentina | Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires | Dow Center

7 de agosto — Argentina | San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán | Teatro Mercedes Sosa

8 de agosto — Argentina | San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy | C. C. Martín Fierro

emanero movistar

9 de agosto — Argentina | Salta, Provincia de Salta | Teatro Provincial

15 de agosto — Uruguay | Montevideo | Antel Arena

17 de agosto — Argentina | Santa Fe, Provincia de Santa Fe | Estadio Cubierto Club A. Unión

21 de agosto — Chile | Santiago de Chile | Teatro Caupolicán

4 de septiembre — España | Barcelona | Sala Razzmatazz

5 de septiembre — España | Madrid | Sala La Riviera

6 de septiembre — España | Valencia | Sala Madison

9 de septiembre — España | Mallorca (Palma de Mallorca) | Es Gremi Centre Musical

11 de septiembre — España | Alicante | Sala The One

12 de septiembre — España | Málaga | Sala París 15

2 de octubre — Argentina | La Plata, Provincia de Buenos Aires | Teatro Argentino de La Plata

