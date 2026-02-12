¡Confirmado! Emanero llega a Jujuy en agosto: ya están las entradas a la venta

Emanero presenta su nuevo álbum “Todo por un beso”, un proyecto conceptual que explora el amor en todas sus formas y marca una nueva etapa en su carrera. En este marco, el artista se presentará el 8 de agosto en el Teatro Martin Fierro, en San Salvador de Jujuy, como parte de una gira que acompañará el lanzamiento del disco y lo llevará a recorrer distintas ciudades de Latinoamérica y Europa.
Entradas a la venta: dónde comprarlas
Las entradas se pusieron a la venta desde este 12 de febrero a partir de las 10.00 hs a través de Norteticket, https://norteticket.com/
El disco reúne una colección de canciones que reflejan la madurez artística de Emanero. “Todo por un beso” recorre distintos climas y ritmos —desde baladas hasta merengues—, con letras que ponen en primer plano la emoción, las historias y los vínculos.
En “Todo por un beso”, Emanero comparte nuevas colaboraciones con David Bisbal, Luciano Pereyra, L-Gante, Ángela Leiva y otros invitados. Entre ellos se destaca “La Peligrosa”, junto a Bisbal y Pereyra, una canción que simboliza el encuentro y refuerza su capacidad de conectar generaciones a través de la música.
“TODO POR UN BESO” - TOUR | FECHAS
9 de abril — Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Movistar Arena
17 de abril — Argentina | Junín, Provincia de Buenos Aires | Teatro San Carlos
7 de mayo — Argentina | Rafaela, Provincia de Santa Fe | Sala 9
9 de mayo — Argentina | Paraná, Provincia de Entre Ríos | Hierlam XL
22 de mayo — Argentina | Córdoba, Provincia de Córdoba | Quality Arena
23 de mayo — Argentina | Río Cuarto, Provincia de Córdoba | Opus Costanera
5 de junio — Argentina | San Juan, Provincia de San Juan | Teatro Sarmiento
6 de junio — Argentina | Mendoza, Provincia de Mendoza | Arena Maipú
1 de agosto — Argentina | Neuquén, Provincia de Neuquén | Mood Live
2 de agosto — Argentina | Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires | Dow Center
7 de agosto — Argentina | San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán | Teatro Mercedes Sosa
8 de agosto — Argentina | San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy | C. C. Martín Fierro
9 de agosto — Argentina | Salta, Provincia de Salta | Teatro Provincial
15 de agosto — Uruguay | Montevideo | Antel Arena
17 de agosto — Argentina | Santa Fe, Provincia de Santa Fe | Estadio Cubierto Club A. Unión
21 de agosto — Chile | Santiago de Chile | Teatro Caupolicán
4 de septiembre — España | Barcelona | Sala Razzmatazz
5 de septiembre — España | Madrid | Sala La Riviera
6 de septiembre — España | Valencia | Sala Madison
9 de septiembre — España | Mallorca (Palma de Mallorca) | Es Gremi Centre Musical
11 de septiembre — España | Alicante | Sala The One
12 de septiembre — España | Málaga | Sala París 15
2 de octubre — Argentina | La Plata, Provincia de Buenos Aires | Teatro Argentino de La Plata