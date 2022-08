Convocaron a una marcha en contra de Wanda Nara en Uruguay. 

Estimado Sr Presidente de la Nación, Luis Lacalle Pou, exigimos que la señora Wanda Nara sea persona no grata en Uruguay. No se puede permitir semejante maltrato público hacia nuestra compañera, queremos dejarle en claro a Wanda Nara esto: acá no sos bienvenida, no sos persona grata”, habían compartido en su carta abierta

Y agregaron que “insistiremos con nuestro pedido y estamos convocando a compañeros y compañeras de todo el país para que nuestra lucha tome fuerza. Por último, queremos también extender el repudio hacia Mauro Icardi, pareja de la señora Nara, que también le incluyen las mismas palabras expresadas sobre su esposa hacia él”.

Por su parte, insistiendo en el repudio a la empresaria, la Agrupación también decidió convocar a una marcha en su país para expresar su rechazo al accionar de la empresaria. Daiana Carolina González, titular de la Agrupación de Trabajadoras Doméstica contó que “convocamos a la marcha de este domingo 21 de agosto a las 14 en la intendencia de Montevideo, se ha sumado más gente de la que esperábamos”.

No la quieren Wanda Nara es considerada persona no grata en Uruguay. Twitter

Sobre las razones de la movilización, González explicó que “nosotras queremos defender el trabajo de empleada doméstica y (visibilizar) el maltrato hacia ellas. Carmen la acusó a Wanda de trata de personas y eso no tiene que ver con nosotros, no tenemos nada en contra de Wanda. En realidad, lo que queremos es marchar por lo que hizo contra esta mujer, la Carmen de hoy puedo ser yo mañana u otra persona”.

La furia de Wanda Nara contras las empleadas domésticas

El periodista Juan Etchegoyen afirmó que “lo que pasa es que acá me llega un mensaje, me lo acaba de mandar la gente de la agrupación porque Wanda se comunicó vía Instagram con Daiana Carolina González”.

El mensaje de Wanda no pasó desapercibido y lejos de ocultarlo, González lo hizo público a través de Etchegoyen. “Escuchame, ¿De dónde carajo me conoces para tratarme a mí de mentirosa y traer mi pasado? ¿Cuánto te pago Carmen?, este es un mensaje que acaba de llegarle a Daiana desde la cuenta de Instagram de la empresaria”, leyó en vivo en Mire Live.