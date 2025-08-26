Cuándo es Carnaval 2026

El Travel Sale 2025 ya está en marcha, con ofertas que permiten planificar con anticipación y aprovechar descuentos exclusivos en pasajes, alojamiento, paquetes turísticos y más. Esta edición, que se extiende desde el lunes 25 hasta el domingo 31 de agosto, es ideal para organizar viajes en el país con financiación cómoda y beneficios especiales. Y es en este marco que resulta oportuno repasar las fechas del Carnaval 2026 para aprovechar los descuentos en pasajes.

Carnaval en Jujuy El carnaval 2026 en Jujuy ya tiene fecha. ¿Cuándo será el Carnaval 2026 y por qué planificarlo ahora? El Carnaval 2026 en Argentina se celebrará en un fin de semana largo de cuatro días, desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero. Los días lunes 16 (Lunes de Carnaval) y martes 17 (Martes de Carnaval) son feriados nacionales inamovibles por ley, lo que conforma una escapada ideal para descansar, viajar o disfrutar en familia.

Detalle del calendario:

Sábado 14 de febrero de 2026 : inicio del fin de semana largo y comienzo de las celebraciones.

Domingo 15 de febrero : primer día oficial de Carnaval, con actividades tradicionales y culturales.

Lunes 16 de febrero : feriado nacional inamovible (Lunes de Carnaval).

Martes 17 de febrero: feriado nacional inamovible (Martes de Carnaval).

Beneficios de anticiparse con el Travel Sale Aprovechar el Travel Sale 2025 significa acceder a: Descuentos en pasajes aéreos, alojamientos y excursiones para viajar durante el Carnaval.

Financiación cómoda , con cuotas sin interés que permiten organizar el viaje sin recaer sobre el presupuesto.

Incentivos como equipaje adicional sin costo o coberturas médicas internacionales, perfectos para viajar seguros y despreocupados. Travel Sale Travel Sale Planificá tu Carnaval ahora y asegurá tus vacaciones Si ya tenés en mente un viaje para el Carnaval 2026, este Travel Sale es tu mejor ventana para: Encontrar precios más accesibles en alojamiento y transporte.

Asegurar disponibilidad en destinos turísticos muy demandados durante los feriados largos.

Organizar con tiempo actividades y traslados, evitando inconvenientes de última hora.

