sábado 18 de julio de 2026
18 de julio de 2026 - 12:34

Francia e Inglaterra definen el tercer puesto en Miami

Las selecciones europeas buscarán cerrar su participación en el Mundial con una victoria luego de quedar eliminadas en semifinales. Francia e Inglaterra se medirán este sábado en Miami por el último lugar del podio.

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Por  Verónica Pereyra
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Francia e Inglaterra volverán a verse las caras este sábado en un duelo con sabor a revancha: definirán quién se queda con el tercer puesto del Mundial 2026. El encuentro se disputará en Miami y será la última oportunidad para ambos equipos de cerrar el torneo con una alegría.

Los dos seleccionados llegan golpeados después de quedar afuera en las semifinales. Francia cayó ante España, mientras que Inglaterra perdió frente a Argentina, y ahora buscarán quedarse con la medalla de bronce antes de la gran final del Mundial.

El partido tendrá como protagonistas a grandes figuras del fútbol mundial y será el cierre de la competencia para dos equipos que llegaron como candidatos, pero que quedaron a un paso de disputar el título.

Ya se juega el partido por el tercer puesto

Ya se juega el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

Francia e Inglaterra ya disputan el encuentro por el tercer puesto del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami. El árbitro venezolano Jesús Valenzuela fue el encargado de dar inicio a un partido que definirá quién se queda con el último lugar del podio.

El seleccionado francés afronta un encuentro especial, ya que marca la despedida de Didier Deschamps como director técnico. El entrenador pone fin a una etapa histórica al frente de los "Bleus", con la misión de cerrar su ciclo con una victoria.

Del otro lado, Inglaterra intenta dejar atrás la derrota sufrida ante Argentina en las semifinales. El equipo dirigido por el alemán Thomas Tuchel llega con la necesidad de terminar el Mundial con una buena imagen, en medio de las críticas que recibió el entrenador tras quedar a un paso de la final.

El partido se juega en Miami

Este será el séptmo encuentro de la Copa del Mundo 2026 que se disputará en este escenario que cuenta con capacidad para 65.000 personas.

En este estadio se disputó el cruce de Argentina frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial.

Francia no le tocó jugar ningún encuentro en este estadio en todo el torneo, pero Inglaterra jugó aquí el partido de cuartos de final contra Noruega, en el cual se impuso por 2 a 1 con dos tantos de Bellingham.

El adiós a Deschamps

Didier Deschamps dirigirá este sábado su último partido como entrenador de la selección de Francia, cuando Les Bleus se enfrenten a Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026, en Miami.

Será el cierre de un ciclo de 14 años al frente del equipo, que termina con el sabor amargo de la eliminación en semifinales ante España y con la sensación de que una generación repleta de talento pudo haber conseguido más.

¿Qué cambios hicieron respecto a la semifinal?

Francia tendrá siete modificaciones respecto a los que cayeron ante España: Malo Gusto por Koundé, Lacroix por Upamecano, Konaté por Saliba, Theo Hernández por Digne, Zaire-Emery por Tchouameni, Cherki por Dembelé y Doué por Barcola.

Solo se mantienen Maignan, Rabiot, Olise y Mbappé

En Inglaterra entrará Henderson por Pickford, Quansah por Reece James, Konsa por Stones, Eze por Anderson, Saka por Bellingham, Rashford por Gordon y Tooney por Kane.

Solo siguen siendo titulares Guehi, Spence, Rice y Morgan Rogers.

Inglaterra pisa el estadio antes del duelo por el tercer puesto

La selección de Inglaterra salió a reconocer el campo de juego en la previa del partido por el tercer puesto del Mundial 2026. El equipo ultimó detalles antes de un encuentro clave para cerrar su participación en el torneo.

Francia salió rumbo al Estadio de Miami para jugar por el tercer puesto

Les Bleus se medirán ante Inglaterra para dirimir el tercer y el cuarto puesto del Mundial.

Del Bosque analizó la final del Mundial: "Argentina es un equipo incómodo que sabe lo que hace"

A pocas horas de la final del Mundial 2026, Vicente del Bosque, el entrenador que condujo a España a conquistar la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, dio su mirada sobre el duelo frente a la Selección argentina.

Si bien consideró que el favoritismo está del lado del conjunto español, el histórico DT destacó las principales virtudes del equipo dirigido por Lionel Scaloni y advirtió que será un rival muy complejo.

"Veo la final favorable a España, pero Argentina es un equipo incómodo, puñetero, que sabe lo que hace", afirmó Del Bosque en una entrevista con el diario El País. Además, resaltó el carácter competitivo de la Albiceleste y puso como ejemplo la remontada conseguida en la semifinal frente a Inglaterra.

El exentrenador también valoró el temperamento de los futbolistas argentinos y aseguró que su forma de competir puede marcar diferencias en un partido decisivo. "Todos hemos tenido compañeros argentinos y sabemos cómo compiten", sostuvo.

España y Argentina definirán este domingo al campeón del Mundial 2026 en una final que promete enfrentar a dos de las selecciones más fuertes del torneo.

El mensaje de Nadal para España antes de la final del Mundial

A pocas horas de la gran final del Mundial 2026, Rafael Nadal se sumó al apoyo para la selección española con un mensaje en sus redes sociales. El extenista, reconocido seguidor del fútbol, expresó su ilusión por el partido decisivo y destacó la importancia de representar a su país.

Nadal, quien definió al fútbol como una de sus grandes pasiones, alentó al equipo español antes del duelo por el título y también tuvo palabras de reconocimiento para Argentina, su rival en la final.

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