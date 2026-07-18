Francia e Inglaterra definen el tercer puesto en Miami

Ya se juega el partido por el tercer puesto

Ya se juega el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

Francia e Inglaterra ya disputan el encuentro por el tercer puesto del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami. El árbitro venezolano Jesús Valenzuela fue el encargado de dar inicio a un partido que definirá quién se queda con el último lugar del podio.

El seleccionado francés afronta un encuentro especial, ya que marca la despedida de Didier Deschamps como director técnico. El entrenador pone fin a una etapa histórica al frente de los "Bleus", con la misión de cerrar su ciclo con una victoria.

Del otro lado, Inglaterra intenta dejar atrás la derrota sufrida ante Argentina en las semifinales. El equipo dirigido por el alemán Thomas Tuchel llega con la necesidad de terminar el Mundial con una buena imagen, en medio de las críticas que recibió el entrenador tras quedar a un paso de la final.