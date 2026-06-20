sábado 20 de junio de 2026
20 de junio de 2026 - 09:00
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Mundial 2026: en vivo los horarios y partidos de este sábado 20 de junio

El Mundial 2026 continúa este sábado con cuatro partidos clave de los grupos E y F, con Ecuador, Alemania y Países Bajos entre los protagonistas.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Sigue el Mundial 2026

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Este sábado continuará el Mundial 2026 con una jornada que comenzará a definir posiciones importantes en los grupos E y F. La actividad se abrirá a las 14 horas con Países Bajos ante Suecia, partido que será transmitido por TyC Sports. Más tarde, desde las 17, Alemania enfrentará a Costa de Marfil, también con televisación de la misma señal.

El último encuentro del sábado comenzará a las 21 y tendrá como protagonista a Ecuador, que buscará un resultado clave frente a Curazao. La programación continuará durante la madrugada del domingo: desde la 1, Túnez se medirá ante Japón en otro duelo importante para la lucha por la clasificación.

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El ritual que no falla

Emiliano "Dibu" Martínez volvió a mostrar la intimidad de la concentración albiceleste y compartió imágenes del tradicional asado que disfruta el plantel antes de cada partido. "Todo light", bromeó el arquero al mostrar la comida que reunió a jugadores y cuerpo técnico en Kansas City, en la previa del duelo frente a Austria.

El arquero afronta la etapa final de la recuperación de su fractura y aspira a estar presente en el choque ante Argelia.
El asado del Dibu Mart&iacute;nez&nbsp;

El asado del Dibu Martínez

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Preocupación en la Selección argentina por Gonzalo Montiel

A pocos días del duelo ante Austria por el Mundial 2026, Gonzalo Montiel encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Los estudios médicos detectaron una pequeña lesión muscular, aunque el defensor de River asegura que no siente molestias. Pese al diagnóstico, el lateral derecho se entrenó a la par de sus compañeros y busca mantenerse disponible para pelear un lugar en el equipo junto a Nahuel Molina. La evolución de "Cachete" será seguida de cerca en las próximas horas, mientras la Albiceleste ajusta detalles para un partido clave en Dallas.

Si bien no está lesionado y solo le bajaron las cargas, el defensor de River saldría del equipo titular para el choque del lunes con Austria.
Montiel se entrenó diferenciado por una sobrecarga

Montiel se entrenó diferenciado por una sobrecarga

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