Mundial 2026: en vivo los horarios y partidos de este sábado 20 de junio

Este sábado continuará el Mundial 2026 con una jornada que comenzará a definir posiciones importantes en los grupos E y F. La actividad se abrirá a las 14 horas con Países Bajos ante Suecia, partido que será transmitido por TyC Sports. Más tarde, desde las 17, Alemania enfrentará a Costa de Marfil, también con televisación de la misma señal.
El ritual que no falla
Emiliano "Dibu" Martínez volvió a mostrar la intimidad de la concentración albiceleste y compartió imágenes del tradicional asado que disfruta el plantel antes de cada partido. "Todo light", bromeó el arquero al mostrar la comida que reunió a jugadores y cuerpo técnico en Kansas City, en la previa del duelo frente a Austria.