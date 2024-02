Paro de transporte: habrá "multas para la UTA"

En ese marco, este lunes, Normando Álvarez García, ministro de Gobierno de Jujuy, habló con Canal 4 y destacó que "el Gobierno nacional está discriminando a las provincias, el ajuste que habla pasa por las provincias y los jubilados. Estamos padeciendo un paro de la UTA porque no les cumplieron el pago. Muchos quieren que las provincias se hagan cargo de los subsidios pero es algo imposible eso".

Asimismo destacó que el Ministerio de Trabajo ya llamó a una conciliación obligatoria, "vamos a establecer multas a la UTA y a todos los que no cumplan porque no hay un cumplimiento de varios sectores. Nosotros creemos que se está perjudicando a los ciudadanos, hoy (por este lunes) vamos a intimar para que vuelvan al servicio porque además el Gobierno de Jujuy puso casi un 30% del subsidio y no se puede poner más plata porque son empresas privadas".