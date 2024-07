Matías Módolo quedó conforme con el rendimiento de Gimnasia

El técnico de Gimnasia de Jujuy, Matías Módolo , señaló luego del partido que “el partido que imaginamos es el que finalmente se dio, con un rival que venía de sufrir varios goles. El entrenador había armado una línea de cinco defensores bastante estática con proyección más de derecha que por izquierda. Sabíamos que teníamos que romper ese esquema con circulación por fuera o con remate de media distancia, creo que es lo que intentamos hacer y así llegó el gol. No pudimos hacer el segundo rápidamente por esa jugada desafortunada que no pude ver porque giro para ver el cambio de Endrizzi. Queremos valorar lo que hizo el equipo en el día de hoy”.

Generar situaciones

Consultado sobre el funcionamiento del equipo luego del empate, señaló que “creo que lo más difícil del fútbol es generar situaciones o por lo menos lo que uno puede trabajar para que suceda y la definición depende mucho de los momentos, de la lucidez de los jugadores que llegan al ataque. Nuestra tarea es generar esas situaciones y poner la mayor cantidad de jugadores en ofensiva para aumentar el porcentaje de probabilidades de que sea gol. No sé si nos mal acostumbramos o bien acostumbrados a ganar en casa y a tener muy buen nivel. Por eso esta bueno destacar las cosas que faltan y que se puede mejorar, pero siempre haciendo foco en todo lo positivo que se hizo bien “.

El funcionamiento general del equipo y del arbitraje, fue motivo de análisis de Matías Módolo señalando que “el próximo partido está lejos, primero hay que hacer un balance sobre este partido. Me gustó el equipo, me gustó lo que ví, reemplazar a nuestro capitán fue muy importante y que el equipo vaya al frente y que tenga la prestancia y la personalidad que tuvo y la templanza para sostener por momentos con jugadas muy polémicas, me representó el equipo hoy”.

“Sobre el arbitraje no hablo nunca y no voy a romper la racha ahora, no son cosas que sumen; hay veces que cobran a favor y otras en contra y el árbitro es un jugador más siempre, hay que saber jugar con eso”.