Joe Biden se retiró de su candidatura y apoya a Kamala Harris

La designación de Harris como candidata presidencial, lo que sería un momento histórico para el partido al elegir a la primera mujer y persona de ascendencia del sur de Asia, no es del todo segura (REUTERS/Elizabeth Frantz)

“Ha sido el mayor honor de mi vida ser su Presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y el país es que me retire y me concentre únicamente en el cumplimiento de mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato”, escribió Biden.

Y añadió: "Hablaré a la Nación a finales de esta semana con más detalle sobre mi decisión".

Biden.jpg "Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año".

Elecciones en Estadios Unidos

Al abandonar su candidatura a la reelección, Joe Biden allana el camino para que la vicepresidenta Kamala Harris encabece la lista, y de esta manera se abre la posibilidad para la primera mujer negra en hacerlo en la historia del país.

Joe Biden Una imagen del presidente Joe Biden se proyecta en una pantalla, en la última noche dela Convención Nacional Republicana de 2024 en el Fiserv Forum, el jueves 18 de julio de 2024, en Milwaukee. (AP Foto/Carolyn Kaster)

Joe Biden expresó su apoyo a Kamala Harris

Luego del comunicado, apoyó directamente la candidatura de su segunda, Kamala Harris: “Compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y concentrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas, es hora de unirnos y vencer a Trump. Hagámoslo ”.

Más tarde, los Clinton respaldaron a Harris en una declaración publicada en X: “Estamos honrados en acompañar al presidente en su respaldo a la vicepresidenta”.

De acuerdo a The New York Times, ya ha comenzado a circular una carta entre los delegados de la Convención Nacional Demócratal (DNC) expresando su apoyo a Kamala Harris: “Creemos que nuestra candidata más fuerte para la presidencia, la que mejor puede ofrecer una visión clara y unificadora para el futuro de los Estados Unidos, es la vicepresidenta Kamala Harris. Instamos respetuosamente a los delegados de la Convención Nacional Demócrata de 2024, y a todos los votantes en noviembre, a que apoyen a Kamala Harris para la presidencia de los Estados Unidos”.

De esta manera, Harris es la primera en la fila para el puesto, lo que evitaría la necesidad de lanzar rápidamente una “mini primaria” para elegir un nuevo candidato antes de la convención del partido en agosto.