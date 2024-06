Detalles del debate protagonizado por Donald Trump y Joe Biden

Joe Biden y Donald Trump participaron en un acalorado debate que destacó sus marcadas discrepancias en temas nacionales y relaciones exteriores. Ambos se mantuvieron firmes en su base de seguidores y sus puntos de vista individuales. Se trató de un enfrentamiento público que no proporcionó una ventaja clara para ninguno de los dos.

Biden y Trump mantienen una rivalidad constante , evidenciada desde el inicio del debate cuando, al encontrarse en el estudio de la CNN , optaron por no estrecharse la mano. El presidente de los Estados Unidos llegó primero, seguido por su predecesor. Cruzaron miradas fugaces y no hubo más interacción. Esta disputa personal lleva más de cuatro años en curso.

Durante las intervenciones de Biden, Trump sonreía y hacía gestos. Cuando era el turno del candidato republicano, su oponente lo observaba con desaprobación, sonriendo de manera sarcástica ante cada una de sus declaraciones. Ambos siguieron las reglas, mostraron respeto hacia los periodistas Dana Bash y Jake Tapper, y no tomaron agua en ningún momento durante la transmisión.

Biden y Trump son antagonistas perpetuos, y en el primer segundo del debate quedó reflejado lo que piensa uno del otro.

El debate sobre la situación económica

El debate comenzó con Tapper preguntando a Biden sobre la economía, y el presidente defendió su programa gubernamental, mientras que Trump afirmó que la inflación está descontrolada. Fue un contraste de opiniones en un tema crucial que resonará hasta las elecciones del 5 de noviembre.

El tema del aborto, presente en el debate

El siguiente intercambio entre Biden y Trump abordó el tema del aborto. Cada uno se dirigió a sus seguidores, pero el candidato republicano mostró una postura más permisiva hacia este derecho, el cual fue restringido por ciertos jueces de la Corte Suprema nombrados durante la administración de Trump.

La migración ilegal, el tema principal en las encuestas

La cuestión de la migración ilegal figura como el tema principal en todas las encuestas públicas desde enero de 2024. Los migrantes de América Latina que se aglomeran en la frontera sur de Estados Unidos son una fuente de preocupación para Biden y un tema recurrente en la campaña de Trump.

Cuando Biden hablaba, Trump sonreía y gesticulaba.

Resulta irónico que Biden recurriera a argumentos legales previamente utilizados por Trump durante su mandato para reducir la cantidad de migrantes intentando cruzar el río Bravo sin documentos. “La situación en la frontera ha resultado en numerosas muertes y crímenes cometidos por inmigrantes ilegales”, aseguró Trump durante el debate.

Biden refutó esa declaración y afirmó que la migración había disminuido un 40 por ciento desde que se implementaron sus últimas medidas. “No hay datos que respalden lo que dijo. Una vez más, está exagerando”, dijo el presidente de los Estados Unidos.

Al igual que en los debates sobre el aborto y la economía, Biden y Trump presentaron sus argumentos sobre migración sin cometer errores. Ambos apuntaron a ampliar su base electoral, buscando captar el voto independiente.

Los moderadores del debate fueron los periodistas Jake Tapper y Dana Bash que comparten un programa en la CNN.

La situación es clara: el candidato republicano supera ligeramente a su contrincante demócrata en las encuestas, con una diferencia dentro del margen de error, y ambos necesitan alcanzar ese umbral para ganar las elecciones de noviembre. Tienen cinco meses para lograrlo.

Donald Trump criticó la política internacional de Joe Biden

Durante un lapso, el debate dejó de lado los temas internos y se centró en cuestiones de política internacional. Trump expresó fuertes críticas hacia el papel predominante de Estados Unidos en el conflicto entre Ucrania y Rusia, así como en el enfrentamiento en Medio Oriente después del ataque terrorista de Hamas contra Israel.

Según el punto de vista del candidato republicano, Estados Unidos ha disminuido su influencia en el escenario mundial, lo cual ha permitido la invasión rusa a Ucrania y los actos terroristas promovidos por Irán a través de Hamas.

“Me llevo bien con (Vladimir) Putin, pero a mí no me sacó tierras como hizo con Obama y Biden”, aseguró Trump. Biden le contestó: “Sí quieres una guerra deja que Putin avance y tome Kiev. Ahí vas a tener una guerra”.

Sobre el aborto, cada uno habló a sus electores, pero el candidato republicano se mostró más indulgente sobre este derecho.

Este episodio de política internacional concluyó con la perspectiva de ambos candidatos respecto al enfrentamiento en Medio Oriente. Biden respaldó su política con Israel, que contempla la búsqueda de un alto el fuego en Gaza, mientras que Trump criticó la estrategia diplomática de la administración demócrata.

La estrategia internacional de Estados Unidos, especialmente en el conflicto entre Israel y Hamas, está impactando las perspectivas electorales de Biden. Muchos jóvenes que lo apoyaron en 2020 por su ambiciosa agenda ambiental ahora están distanciándose de la postura de la Casa Blanca en Gaza.

Trump no experimentó cambios significativos en su base de votantes al abordar los temas de Medio Oriente y Ucrania. En contraste, las declaraciones de Biden sobre la situación en Gaza y las acciones de Israel solo reforzaron la idea de que esos votos ya no volverán al campo demócrata.

La confrontación política alcanzó su punto álgido cuando Biden acusó a Trump de comportamiento criminal, y Trump respondió solicitándole que se sometiera a una evaluación cognitiva para determinar si su edad afecta su capacidad para tomar decisiones como líder del país.

La migración indocumentada aparece en primer lugar en todas las encuestas públicas que hacen desde enero de 2024.

“La única persona en este escenario que es un delincuente convicto es el hombre al que estoy mirando ahora mismo. Y el hecho es que lo que él está diciendo simplemente no es verdad”, sostuvo el presidente demócrata.

“Yo tomé dos pruebas cognitivas, y las aprobé como saben. Él (por Biden) no tomó ninguna. Me gustaría verlo tomar una, solo una, una realmente fácil, como pasar las primeras cinco preguntas. No podría hacerlo”, opinó el expresidente republicano.

Joe Biden subraya que Donald Trump es una amenaza a la democracia

Este segmento del debate fue crucial para Biden. Su estrategia electoral se centra en subrayar que Trump representa una amenaza para la democracia, argumentando que estuvo involucrado en el asalto al Capitolio y enfrenta acusaciones de corrupción relacionadas con una actriz de cine para adultos.

Trump también salió ganando en esta parte del debate. Su objetivo principal siempre ha sido enfatizar que la edad de Biden podría ser un factor de inestabilidad que regresaría a la Casa Blanca si gana las elecciones del 5 de noviembre.

Biden y Trump desplegaron sus argumentos sobre migración y ninguno tropezó.

Después de 90 minutos de continua tensión, Biden y Trump concluyeron con sus discursos finales. El ex presidente presentó una visión para el futuro, mientras que su predecesor volvió a poner en tela de juicio los resultados de la administración demócrata.

Y la historia se repitió como un hábito político: cuando se apagaron por un instante las luces del estudio, Biden y Trump evitaron el saludo protocolar y se ignoraron mutuamente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.