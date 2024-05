Estas son las posibles sentencias contra Donald Trump luego de su condena

Este jueves , Donald Trump se convirtió en el primer ex presidente de Estados Unidos en ser declarado culpable en un proceso penal , pero su condena por fraude comercial no necesariamente resultará en su encarcelamiento , según indican múltiples expertos del derecho.

Bajo esa resolución, el ex presidente y aspirante a las elecciones de noviembre podría continuar su campaña, incluso si es de manera virtual.

Sin embargo, las opciones son diversas: según el especialista, el juez Juan Merchan, “podría sentenciarlo a un periodo de meses o semanas de cárcel o podría exigirle ir a la cárcel todos los fines de semana durante un tiempo y luego cumplir el resto de la pena en libertad condicional”.

Los 77 años de edad del ex presidente republicano, su estatus y la falta de antecedentes se presentan como puntos a su favor.

De acuerdo con el reporte de NBC News, un examen de "miles de casos" similares al de Trump sugiere que "muy poca gente" termina siendo encarcelada: solo uno de cada diez condenados por fraude comercial acaba tras las rejas, y estos casos suelen implicar otros delitos además de la falsificación de registros comerciales.

De todas maneras, la eventual apelación del ex presidente retrasaría cualquier posible ingreso a la cárcel.

El medio The New York Times destacó hoy que no se puede asumir nada como definitivo. “Aunque no ha habido indicios de qué podría decidir el juez Merchan, ha hecho saber que se toma en serio los delitos de cuello blanco. Trump lo ha atacado y denunciado continuamente como “parcial y corrupto”, apuntó el rotativo.

Aconsejan tratar el tema "de manera diferente" por las elecciones

Antes de que se anunciara el veredicto contra Trump, el ex fiscal de Manhattan y experto en derecho penal, Jeremy Saland, expresó que “debería tratarse de manera diferente en términos de castigo” debido a la posible alteración de los resultados electorales, según declaraciones recogidas por Forbes.

Dan Horwtitz, abogado, apuntó que la posibilidad de un arresto domiciliario contra Trump es la más factible.

Saland estableció una analogía entre el caso de Trump y un incidente típico de fraude financiero, señalando que, aunque generalmente no resultaría en una sentencia de prisión para un delincuente por primera vez, la situación de Trump podría ser atípica debido a su posible influencia en el sistema democrático.

También declaró que, aunque las acusaciones insinúan que la conducta del ex presidente republicano podría haber “alterado potencialmente las elecciones y la presidencia”, las repercusiones políticas de tal sentencia serían demasiado graves.

“El hecho de que puedas no significa que debas hacerlo,” indicó, subrayando que “ponerlo en prisión tendrá consecuencias y un efecto dominó que ninguno de nosotros puede comprender ni anticipar”.

Por su parte, Jonathan Turley, abogado de derecho constitucional y colaborador de Fox News, afirmó que “el caso será revertido eventualmente ya sea en el sistema estatal o federal”, pues a su criterio “este juicio es rico en objetivos para la apelación. No obstante, esa apelación se proyectará más allá de las elecciones”.

John Malcolm, antiguo fiscal federal, declaró a Fox News Digital que la decisión del jurado evidencia su persuasión por las declaraciones del ex letrado de Trump, Michael Cohen.

En este contexto, Gregory Germain, docente de jurisprudencia en la Universidad de Syracuse, señaló que fue “una estrategia terriblemente arriesgada de Trump centrarse en la credibilidad de Michael Cohen en lugar de enfocarse en la base legal compleja de las demandas”.

Poco claro el objetivo del equipo de defensa

Además, destacó que resulta poco claro cuál era el objetivo del equipo de defensa al intentar convencer al jurado de que Cohen pagó a Stormy Daniels sin el consentimiento de Trump y sin la promesa de reembolso.

Según Germain, una táctica "considerablemente más efectiva" habría sido argumentar que los registros no podían haber sido manipulados para engañar a los votantes en la elección de 2016, dado que dicha manipulación ocurrió en 2017, después de los comicios, y no eran de dominio público.

Mientras Trump no sea enviado a prisión, podrá votar en Florida en las elecciones de noviembre.

“Sus derechos dependerán de su sentencia”, comunicó Michael McDonald, un experto en ciencia política de la Universidad de Florida que ha estado monitoreando las regulaciones sobre la privación del derecho al voto por delitos graves en su estado, en la plataforma de redes sociales X.

Florida hace referencia a las regulaciones sobre privación del derecho al voto en otros estados para los ciudadanos condenados por crímenes graves fuera de su jurisdicción. En el caso de Trump, la legislación de Nueva York únicamente restringe el derecho al voto para aquellos declarados culpables de crímenes graves mientras están encarcelados. Una vez liberados, sus derechos son automáticamente restituidos, incluso si están en libertad condicional.

“Si los derechos de voto de un floridano se restauran en el estado de condena, se restauran bajo la ley de Florida”, explicó Blair Bowie, del Centro Legal de Campañas, resaltando que aquellos sin los medios legales de Trump suelen sentirse desorientados por las intricadas normativas de Florida.

Entonces, a menos que Trump sea encarcelado, tendrá la capacidad de ejercer su voto en Florida durante las elecciones de noviembre.

Trump, nativo de Nueva York, fijó su domicilio en Florida en 2019, mientras ejercía su cargo en la Casa Blanca. Aunque sea reelegido como presidente, Trump no podrá otorgarse un perdón por acusaciones estatales en Nueva York. La autoridad de perdón del presidente solo es válida para delitos federales.

Ni el veredicto de culpabilidad, ni la posible privación de libertad, obstaculizarían las aspiraciones de Trump de llegar a la Presidencia.

La Convención Nacional Republicana, programada para comenzar cuatro días después de la fecha prevista para la audiencia de sentencia —el 11 de julio— en Nueva York, estableció reglas el año pasado que no contenían ninguna cláusula específica en caso de que su candidato fuera condenado por un crimen.

Los delegados tienen la posibilidad de modificar sus reglas antes de oficializar la nominación de Trump, aunque no hay señales de que un grupo importante dentro del partido esté intentando reemplazar al ex presidente como candidato del Partido Republicano.

Trump mantiene el respaldo de la base del Partido Republicano, y el Comité Nacional Republicano está encabezado por individuos leales a él, entre los que se encuentra su nuera, Lara Trump, quien ocupa el cargo de copresidenta.

