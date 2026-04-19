Sarmiento no pudo con Rosario Central y perdió 2 a 1 tras gol agónico

En la fecha 15 del Apertura, el Verde cosechó una derrota por 2 a 1 ante el Canalla, en el duelo que se disputó en el estadio Gigante de Arroyito. En un partido que cualquiera de los equipos pudo haber ganado, Alejo Veliz puso el 1-0 a los 41 minutos del primer tiempo, después de una gran jugada. La reacción de Sarmiento llegó en el minuto 31 de la segunda etapa tras una jugada de Jonatan Gómez. Rosario Central fue más efectivo y pudo equilibrar la balanza a su favor para dejar el 2-1 mediante una jugada de Vicente Pizarro cuando transcurrían 56' de la misma mitad.

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Jonatan Gómez hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 31 de la segunda etapa. Después de recibir una asistencia de Junior Marabel, el volante la colocó al palo izquierdo y abajo. ¡Imposible para el arquero!

Vicente Pizarro se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Rosario Central metió 1 gol y buscó el arco contrario con 3 disparos.

También fue importante Alejo Veliz. El delantero de Rosario Central marcó 1 gol y remató al arco contrario en 2 oportunidades.

El director técnico de R. Central, Jorge Almirón, planteó una estrategia 4-5-1 con Jeremías Ledesma en el arco; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández en la línea defensiva; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Guillermo Fernández y Jaminton Campaz en el medio; y Alejo Veliz en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Facundo Sava se pararon con un esquema 4-4-2 con Javier Burrai bajo los tres palos; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde y Nicolás Pasquini en defensa; Santiago Salle, Mauricio Martínez, Cristian Zabala y Julián Contrera en la mitad de cancha; y Pablo Magnín y Junior Marabel en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Gigante de Arroyito fue Andrés Merlos.

El Canalla visitará a Estudiantes (RC) en la próxima jornada. Por el lado de el Verde jugará de local frente a Tigre.

Cambios en Rosario Central

61' 2T - Salieron Agustín Sández por Alexis Soto y Julián Fernández por Emanuel Coronel

68' 2T - Salieron Guillermo Fernández por Ángel Di María y Alejo Veliz por Enzo Copetti

74' 2T - Salió Enzo Giménez por Gaspar Duarte

Amonestado en Rosario Central:

31' 2T Vicente Pizarro

Cambios en Sarmiento

59' 2T - Salieron Pablo Magnín por Diego Churín y Julián Contrera por Gabriel Díaz

70' 2T - Salió Nicolás Pasquini por Jonatan Gómez

86' 2T - Salió Junior Marabel por Manuel García

87' 2T - Salió Mauricio Martínez por Facundo Alaggia

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FUENTE: BsAs (DataFactory)