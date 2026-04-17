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17 de abril de 2026 - 21:04
Liga Profesional

EN VIVO: Newell`s llegó al empate por medio de un autogol

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Unión vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Unión hizo autogol brindando un gol a Newell`s, ahora el juego queda 1 a 1 en el estadio de la Avenida.

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Las estadísticas del encuentro entre Unión y Newell`s del Apertura:

  • Tiros al arco: Unión (2) VS Newell`s (1)
  • Fouls cometidos: Unión (1) VS Newell`s (4)
  • Pases Correctos: Unión (1) VS Newell`s (0)
  • Tarjetas Amarillas: Unión (0) VS Newell`s (1)
  • Tiros Libres: Unión (2) VS Newell`s (1)

La previa del encuentro entre Unión y Newell`s por Torneo Apertura 2026 :

Así llegan Unión y Newell`s

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Unión en partidos del Apertura

Unión no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Estudiantes. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 9.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Apertura

Newell`s sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con San Lorenzo. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Ha convertido 5 goles y ha recibido 7 en contra.

El árbitro designado para el encuentro fue Fernando Espinoza.

Formación de Unión hoy

El equipo dirigido por Leonardo Madelón plantea su juego con una formación 4-4-2 con Matías Mansilla en el arco; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco en defensa; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Brahian Cuello en el medio; y Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona en la delantera.

Formación de Newell`s hoy

Por su parte, los conducidos por Frank Kudelka se paran en la cancha con una estrategia 4-5-1 con Josué Reinatti defendiendo la portería; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo en la zaga; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera, Walter Mazzantti, Facundo Guch y Luciano Herrera en el centro del campo; y con Francisco Scarpeccio en el ataque.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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