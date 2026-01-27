Desaparición de Nataniel Guzmán: el dolor de una madre que no se resigna y sigue luchando

El 27 de enero de 2023 fue la última vez que se tuvo contacto con el abogado jujeño Nataniel Guzmán, de 38 años. Ese día, en la ciudad de Mendoza, subió a un colectivo de la línea 630, interno 72, con destino al departamento de Las Heras, donde se desempeñaba en el Juzgado de Familia, y desde entonces no se volvió a saber nada de él.

A partir de ese momento, su entorno más cercano inició una búsqueda desesperada. La alarma se encendió días después, cuando Nataniel no se presentó a trabajar el 1 de febrero, lo que llevó a sus compañeros a denunciar su ausencia y dio intervención a las autoridades.

Ante la falta de resultados, el Ministerio de Seguridad de Mendoza dispuso una recompensa para quienes puedan aportar datos certeros sobre su paradero. El ofrecimiento comenzó en 2023 con un monto de 3.175.000 pesos y fue aumentando con el paso del tiempo. La última actualización se realizó el 19 de enero, cuando la suma alcanzó los 12.500.000 pesos.

Silvia Saavedra, madre de Nataniel, habló con Canal 4 y expresó el profundo dolor que atraviesa a tres años de la desaparición de su hijo. “Hoy se cumplen tres años, no sabemos qué le pasó. E l celular de él estuvo activo casi seis días desde su desaparición, tenía hasta llamadas. Es muy tremendo el tema de la dilación por parte de la justicia mendocina con respecto a que no se activaron en tiempo y forma los protocolos para una búsqueda de personas”, afirmó.

La mujer cuestionó duramente la actuación judicial. “El fiscal dijo que se autoeliminó y eso le bastó para no hacer nada, pensando que era un tema fácil y archivarlo”, denunció. Además, remarcó que su hijo no encaja con esa hipótesis: “Nataniel no es una persona que se esconde, jamás haría eso, ni lo haría por irse a otro lugar”.

Según relató, se realizaron averiguaciones a través de Migraciones, Aduana y Transporte, pero no surgieron datos relevantes. “El único dato que se tiene es de la SUBE que usó antes de desaparecer, ese mismo viaje lo hizo el día 23 de enero. Se infiere que pudo haber ido a uno de los barrios álgidos de Las Heras y no regresó”, explicó.

"Una desesperación tremenda"

Saavedra también apuntó contra la falta de medidas básicas en la investigación: “Por la dilación y falta de seriedad en la investigación jamás se pidieron las cámaras por donde transitó el colectivo”. A pesar del tiempo transcurrido, aseguró que continúa impulsando acciones. “Seguimos haciendo investigaciones con mis abogados”, señaló.

Sobre su día a día y el impacto emocional de la incertidumbre, la madre de Nataniel fue contundente: “Tengo una desesperación tremenda. Hay más impunidad que justicia”.

A tres años de la desaparición, la familia sigue reclamando avances concretos y una investigación seria que permita saber qué pasó con Nataniel Guzmán. Mientras tanto, la recompensa continúa vigente y el pedido de información permanece abierto, con la esperanza de que algún dato permita finalmente esclarecer el caso.