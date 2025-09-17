El dólar volvió a subir y se vende a $1.485 en el Banco Nación

Live Blog Post

El dólar mayorista subió este 17 de septiembre y llegó a $1474,50. Así tocó el valor máximo fijado por el esquema de bandas de flotación, que entró en vigencia el 15 de abril. El Banco Central (BCRA) quedó habilitado a vender reservas para contener la divisa.

En el segmento minorista, el tipo de cambio avanza cinco pesos y se consigue a $1485 en las pantallas del Banco Nación. En lo que va del mes, la cotización ya escaló $125. En tanto, el dólar blue también sube.

El dólar MEP sube y opera a $1482,29. De esta manera el dólar MEP tiene una brecha del -0,18% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar MEP acumula una suba del 0,80%.

El dólar CCL sube y opera a $1488,81. De esta manera el dólar CCL tiene una brecha del 0,26% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar CCL acumula una suba del 0,40%.

El dólar cripto sube y opera a $1474,16. De esta manera el dólar cripto tiene una brecha del -0,73% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar cripto acumula una suba del 0,90%.

El dólar mayorista sube a un récord de $1.474.

El techo de la banda cambiaria es hoy de $1.475,23