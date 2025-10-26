Elecciones 2025: "Convocamos a todos los peronistas a reconstruir el PJ"

Tras los resultados de las Elecciones 2025, la candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, Leila Chaher , agradeció el acompañamiento de la militancia y reconoció el crecimiento de su espacio. Además, convocó a la reconstrucción del peronismo jujeño.

La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, Leila Chaher, habló luego de conocerse los resultados de las Elecciones 2025, que dieron como ganadora a La Libertad Avanza tanto a nivel provincial como nacional.

“Agradezco a todos los militantes, a los fiscales de mesa que en toda la provincia cuidaron el voto de Fuerza Patria, y especialmente a los más de 63.000 jujeños y jujeñas que creen en nuestro proyecto político”, expresó Chaher.

Aunque reconoció que no lograron alcanzar una banca, la candidata destacó que hicieron “una gran elección”. “Lamentablemente no nos alcanzó para llegar, pero hicimos una elección importante. Felicito a quienes salieron primeros, pero no puedo dejar de mencionar que algunos sectores que se dicen peronistas trabajaron por intereses empresariales y hoy están festejando que el peronismo perdió su representación”, sostuvo.

La dirigente peronista reafirmó su compromiso de continuar trabajando dentro del espacio y anunció el inicio de un nuevo proceso de reconstrucción del Partido Justicialista en Jujuy.

“Soy una militante más, una militante peronista. A partir de mañana comenzamos el trabajo de reconstrucción del partido y la construcción de una alternativa que vuelva a ser mayoría”, remarcó.

En ese sentido, recordó que el PJ jujeño se encuentra intervenido hace dos años, y que esa situación “profundizó la división del peronismo local”.

“Vamos a comenzar la reconstrucción. Convocamos a todos los peronistas jujeños a reconstruir el PJ, que creen en un partido que defienda la soberanía, la independencia económica y la justicia social. El peronismo tiene que ser una fuerza de oposición real, no una colectora del oficialismo”, concluyó Chaher.