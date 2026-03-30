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30 de marzo de 2026 - 11:35
Política.

Ezequiel Atauche: "Milei está saldando una deuda histórica en seguridad en la frontera norte"

Atauche valoró la obra en La Quiaca y afirmó que fortalece la seguridad y el control en un punto clave de la frontera norte.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Atauche

El senador nacional de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, participó junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, de la inauguración de las obras de remodelación y modernización tecnológica del puente internacional “Horacio Guzmán”, en La Quiaca, un punto clave para el control en la frontera norte del país.

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En ese contexto, el senador aseguró que “el presidente Javier Milei está saldando una deuda histórica en materia de seguridad con los jujeños” y destacó que esta intervención “marca un antes y un después en la forma de abordar el control de fronteras en la Argentina”.

Atauche remarcó que la obra apunta no solo a reforzar la seguridad, sino también a mejorar los controles migratorios y agilizar la actividad comercial en la zona, a partir de la incorporación de infraestructura moderna y tecnología aplicada a la vigilancia.

Además, puso en valor el trabajo de las fuerzas federales, en particular de Gendarmería Nacional, y afirmó que “existe una decisión política clara de recuperar el control efectivo de las fronteras, combatiendo delitos complejos como el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas”.

“Estamos hablando de un punto neurálgico para la provincia y el país. Esta obra refleja un cambio de rumbo: un Estado que vuelve a hacerse presente donde durante años estuvo ausente”, concluyó.

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