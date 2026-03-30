Ezequiel Atauche: "Milei está saldando una deuda histórica en seguridad en la frontera norte"

El senador nacional de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, participó junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, de la inauguración de las obras de remodelación y modernización tecnológica del puente internacional “Horacio Guzmán”, en La Quiaca, un punto clave para el control en la frontera norte del país.

En ese contexto, el senador aseguró que “el presidente Javier Milei está saldando una deuda histórica en materia de seguridad con los jujeños” y destacó que esta intervención “marca un antes y un después en la forma de abordar el control de fronteras en la Argentina”.

Atauche remarcó que la obra apunta no solo a reforzar la seguridad, sino también a mejorar los controles migratorios y agilizar la actividad comercial en la zona, a partir de la incorporación de infraestructura moderna y tecnología aplicada a la vigilancia.

Además, puso en valor el trabajo de las fuerzas federales, en particular de Gendarmería Nacional, y afirmó que “existe una decisión política clara de recuperar el control efectivo de las fronteras, combatiendo delitos complejos como el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas”.

“Estamos hablando de un punto neurálgico para la provincia y el país. Esta obra refleja un cambio de rumbo: un Estado que vuelve a hacerse presente donde durante años estuvo ausente”, concluyó.

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