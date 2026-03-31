El Gobierno busca acelerar el debate en el Congreso por un eje central del acuerdo con EE.UU

El Gobierno negocia para que el Congreso trate en abril un punto clave para el acuerdo comercial con EE.UU.

El Gobierno nacional impulsa movimientos para enviar al Congreso en abril el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO) , uno de los puntos contemplados en el acuerdo comercial con Estados Unidos (EE.UU) .

El oficialismo apunta a que la iniciativa sea tratada en la Cámara de Diputados , en un contexto atravesado por tensiones internas sobre su encuadre legislativo y por la presión ejercida desde la industria farmacéutica .

La determinación apunta a desbloquear uno de los puntos más delicados del acuerdo bilateral con Washington . Desde la Casa Rosada admiten que el capítulo vinculado a la propiedad intelectual es el más difícil de resolver y reconocen que el debate tomó impulso en las últimas semanas debido a los plazos de ejecución pactados con la administración estadounidense .

El Gobierno activa gestiones para llevar al recinto en abril el tratado de patentes que acordó con los Estados Unidos.

En paralelo, el trasfondo deja al descubierto tensiones dentro del propio oficialismo . Algunos sectores de Balcarce 50 consideran que el proyecto que obtuvo media sanción en el Senado en 1998 quedó desactualizado frente al contexto actual y a las obligaciones asumidas en el entendimiento con Estados Unidos .

El presidente Javier Milei y su par de Estados Unidos, Donald Trump, en la Cabinet Room de la Casa Blanca.

En otra línea dentro del propio oficialismo, consideran que aquel antecedente legislativo aún mantiene validez y que la prioridad debería ser impulsar su debate en Diputados, evitando volver a discutir toda la estructura normativa desde cero.

Alcance internacional y señales hacia la Casa Blanca

El acuerdo establece un mecanismo global, gestionado por la WIPO, que permite unificar la presentación de patentes con alcance en distintos países. Su incorporación forma parte de los gestos que el Gobierno pretende exhibir en materia económica e institucional ante la Casa Blanca.

La medida también se enmarca en la política de acercamiento que Javier Milei viene consolidando con Estados Unidos desde que asumió. En ese camino, el Gobierno ya avanzó por la vía administrativa en varios puntos del acuerdo que no requerían aprobación legislativa inmediata, como la validación de certificaciones y la reducción de determinadas trabas no arancelarias.

Trump y Milei

En paralelo, la gestión comenzó a realizar ajustes dentro del esquema normativo local. Una de las señales más recientes fue la resolución 75/2026 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que modificó los aranceles del organismo y estableció la Unidad de Medida Arancelaria de la Propiedad Industrial (UMAPI), la cual empezará a regir desde mayo con actualizaciones mensuales vinculadas a la inflación.

Cambios regulatorios y disputa con la industria farmacéutica

La decisión se suma a la reciente derogación de las limitaciones impuestas en 2012 sobre la patentabilidad de productos farmacéuticos, que hasta ahora orientaban la evaluación de invenciones en ese campo.

A partir de este cambio, el organismo deberá analizar cada solicitud de manera individual bajo lo establecido en la Ley 24.481, sin depender de ese criterio previo más restrictivo. En el Gobierno reconocen que el foco de mayor tensión en el plano interno se concentra en la industria de los laboratorios.

La medida se complementa con la reciente eliminación de las restricciones de 2012 sobre patentabilidad farmacéutica.

Las compañías multinacionales presionan para que el país se sume al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), mientras que los laboratorios nacionales se oponen ante el posible efecto sobre la competencia, la producción de genéricos y el mercado local.

Esa disputa también atraviesa el escenario político en Balcarce 50, donde coexisten posturas más cercanas a la agenda internacional de Estados Unidos y otras que advierten sobre los costos, tanto políticos como económicos, de avanzar sin mayores objeciones.