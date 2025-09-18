EN VIVO: minuto a minuto del dólar este jueves 18 de septiembre

Tras un miércoles complicado en los mercados y las respuestas del Congreso al gobierno de Javier Milei, este jueves 18 de septiembre los bonos argentinos en dólares cayeron hasta 3,5% en el exterior y el dólar otra vez en el techo de la banda cambiaria, luego de que ayer el BCRA tuviera que vender US$53 millones para evitar la disparada y el Riesgo País ya superó los 1.300.
El dólar oficial sube $5 y se vende a $1490, para la venta en las pantallas del Banco Central.
- El dólar mayorista opera sin cambios a $1474,50.
- Dólar blue salta $20 y se vende a $1510.
- El dólar MEP se negocia a $1514,17
- Dólar Contado con Liquidación (CCL) a $1527,22
Ayer, el Banco Central quedó habilitado a usar reservas para contener la divisa y vendió US$53 millones.