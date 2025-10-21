martes 21 de octubre de 2025
21 de octubre de 2025 - 12:06
en vivo Economía.

EN VIVO: minuto a minuto del precio del dólar el martes 21 de octubre

El dólar oficial gana $10 en esta martes 21 de octubre, a $1.505 para la venta. El dólar blue asciende a $1.525 y marca un nuevo récord nominal

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Dolar

EN VIVO

El dólar minorista avanza $10 este martes y pasa los $ 1.500 por primera vez en un mes manteniendo la tendencia alcista en la previa electoral.

Los títulos públicos que mostraban leves bajas en el premarket, ahora avanzan cerca de 1%. También suben los ADR en Nueva York, encabezados por IRSA que trepa 4%.

En Buenos aires, el Merval mejora 0,9%.

El inicio de la jornada del lunes en el premarket de Wall Street se presentó con retrocesos generalizados para los ADR argentinos.
Los mercados reaccionaron con bajas generalizadas en los ADR argentinos tras el resultado electoral.

Live Blog Post

Dólar oficial

  • Compra: $1.455,00
  • Venta: $1.505,00

Dólar blue

  • Compra: $1.500,00
  • Venta: $1.520,00

Dólar tarjeta: $1.956,50

Dólar MEP: $1.559,58

Dólar CCL: $1.575,64

Dólar cripto: $1.543,24

Riesgo País: 1.048,00

