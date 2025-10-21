EN VIVO: minuto a minuto del precio del dólar el martes 21 de octubre

A solo días de las elecciones, el dólar sigue escalando y vuelve a superar los $ 1.500 a cinco días de las elecciones
El dólar minorista avanza $10 este martes y pasa los $ 1.500 por primera vez en un mes manteniendo la tendencia alcista en la previa electoral.
Los títulos públicos que mostraban leves bajas en el premarket, ahora avanzan cerca de 1%. También suben los ADR en Nueva York, encabezados por IRSA que trepa 4%.
En Buenos aires, el Merval mejora 0,9%.
El inicio de la jornada del lunes en el premarket de Wall Street se presentó con retrocesos generalizados para los ADR argentinos.
Los mercados reaccionaron con bajas generalizadas en los ADR argentinos tras el resultado electoral.
Live Blog Post
21-10-2025 12:02
Dólar oficial
- Compra: $1.455,00
- Venta: $1.505,00
Dólar blue
- Compra: $1.500,00
- Venta: $1.520,00
Dólar tarjeta: $1.956,50
Dólar MEP: $1.559,58
Dólar CCL: $1.575,64
Dólar cripto: $1.543,24
Riesgo País: 1.048,00