Cuál es la grilla completa del Cosquín Rock 2025

El 15 y 16 de febrero, la música se transforma en el idioma común que conectará a personas de todos los géneros y estilos.

el festival ha trascendido su papel de simple evento musical para convertirse en un encuentro de almas.

La grilla completa del Cosquín Rock

Los Piojos - Deadmau5 • Babasónicos - Airbag - Divididos - Wos - No Te Va Gustar - Nicki Nicole - Dillom - Ratones Paranoicos - Las Pastillas del Abuelo - Las Pelotas - Skay y Los Fakires - Luck Ra, Mariano Mellino - La Delio Valdez + Julian Jeweil - Popof * Space 92, Tainos - Los Auténticos Decadentes • Guasones • Catriel y Paco Amoroso - El Mató a un Policía Motorizado - La Vela Puerca • Raros Recuerdos • Turf • Conociendo Rusia • Bandalos Chinos • Javiera Mena • Nafta • Bhavi - Silvestre y La Naranja • Cruzando el Charco - El Plan de la Mariposa - Los Tipitos • Fer Ruiz Díaz • Indios - El Zar - Koino Yokan • Juan Hansen Live - Emmanuel Horvilleur • Swaggerboyz - Vapors of Morphine - Los Espíritus - Hilda canta a Charly • Jóvenes Pordioseros • Massacre • Piti Fernández • Winona Riders - Zoe Gotusso - Memphis La Blusera • La Chancha Muda • Siddhartha - Tributo a Pappo: Miguel Vilanova - Celeste Carballo - Luis Robinson - Bolsa González - Ale Kurz • Mayra Iglesias • Leo Rizzi.

José Palazzo, en diálogo exclusivo con Cadena 3, dio a conocer el listado completo de las bandas.

• Blair • Lara 91k • Florian - Ryan • Claudette King - Rosa Profunda - Dos Parejas - Manu Martínez - Polenta - Iván Singh & Sheryl Youngblood • Sol Ortega - Santi Gelli • Inazulina - Fonso y Las Paritarias - The Rhythm Gamblers - Genitallica - Los Búfalos Sedientos - K.A. * Maia Dros + Claudia Sette & Toyo Bagoso - Daniela Milagros + Hijo de la Tormenta • Lupe • Vinocio • Sul Bassa • Mabel • Gindy Coleoni Band • Yulie y Vane Ruth • Pampa • J Gabriel - Gara Uma • Gesar Valdomir Blues Band + Mari Fole ft. Nico Raffetta - The Ginger Hearts • Siwinshi - Marlene Suhly & The Super Sax • Marti Death • Papi Gimi Romero & Brossoul • Los Mentidores

La grilla completa del Cosquín Rock 2025.

¡Un bombazo!

José Palazzo, desde Valladolid, España, compartió su emoción en una conversación con colegas de Cadena 3: "El lineup de Cosquín será un éxito rotundo... hemos conseguido una selección que reflejará nuestra música argentina, abarcando desde lo emergente hasta lo consagrado". Durante la presentación, subrayó la relevancia de volver a contar con Los Piojos, quienes tuvieron un impacto significativo en los inicios del festival en sus primeras versiones.

La planificación del evento se inició en mayo, y Palazzo resaltó el trabajo realizado para convocar a los artistas: "Tuvimos muchísimas idas y vueltas con algunos, pero estamos muy contentos de que artistas como Los Ratones Paranoicos y Babasónicos hayan decidido ser parte de esta edición".

La edición pasada, un éxito

La versión 2024 de Cosquín Rock resultó ser un éxito contundente, reuniendo a más de 100 mil asistentes en una vivencia envolvente.

Asimismo, el festival se transmitió en directo por streaming, llegando a millones de espectadores en todo el planeta, lo que incrementó aún más la fama del evento.

