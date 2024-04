Pedro Rosemblat habló sobre Lali Espósito y deslumbró a los fans. 

En "Patria y Familia", el programa en el que participan Fede Popgold, Lucas Spadafora, Cami Mayan, Guido Süller y Anita Espósito, la hermana de Lali, el influencer peronista no dudó en mostrarse súper enamorado de la artista.

Una de las preguntas principales que le hicieron en "Patria y familia" fue qué siente de que lo llamen "El novio de...". Al respecto, Pedro Rosemblat fue contundente: "No me molesta para nada”.

“No me preocupa que me digan ‘El novio de…’", fue lo primero que dijo Rosemblat en los estudios de Luzu TV. Luego, agregó: "Lamentablemente lo que más interés despierta es lo que tiene que ver con la vida privada”.

En ese sentido, el streamer expresó que “a mí me interesa más la pareja que el contenido”.

“No hay nada más lindo que enamorarse de una persona que está enamorada de vos y que el amor sea correspondido. Así que yo estoy muy feliz. Yo me enamoré de una persona que conserva su simpleza, su humildad, es una piba de barrio”, manifestó Pedro.

Y añadió que “hacer públicas las parejas favorece más al contenido que a las parejas y a mí lo que más me interesa es la pareja. Habiendo tanta gente que la ama a ella (Lali) tan profundamente es lógico que le interese saber que está feliz y contenta y el amor forma parte de la felicidad, cuando uno está enamorado es feliz”.

Una vez más, los seguidores de ambos quedaron eclipsados por la declaración de amor. Estos dichos generaron cierta repercusión en redes sociales y lo convirtieron en tendencia en Twitter.

Cómo comenzó la historia de amor entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Pedro contó que el primer beso fue en España cuando Lali estaba grabando un programa de televisión y que fue ella quien se animó a escribirle primero.

En una entrevista reciente con María Laura Santillán, Pedro contó que “me escribió ella y empezamos a charlar. Tuve una suerte bárbara. No sé si me hubiera animado a escribirle. Quizás en algún momento, si había alguna historia que atinaba a contestar algo hubiera encontrado un hueco. Me sorprendí”.

Y cerró diciendo que “estoy muy enamorado y contento. Entiendo que ella es una figura que tiene una gran exposición y que todo lo que la involucra tiene gran impacto. Ella despierta un gran interés. Yo también estoy hasta las manos y muy enamorado”.