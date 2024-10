El Flaco Pailos: "Vengo a Jujuy hace 30 años y el público sigue acompañando"

Entre chistes y charla comentó: "Hace más de 30 años que vengo a la provincia de Jujuy y el público no falla , el año pasado vine a festejar un nuevo aniversario y el Mitre se llenó, un lugar que además ya siento como mi casa hace mucho tiempo, soy un bendecido porque me ha ido muy bien en las giras siempre".

Entendiendo los tiempos que corren, el humorista comentó como se fue aggiornando con su show: "Me aggiorné cuando pasé del pub (under) al teatro, porque estas ahí contando chistes y podes decir cualquier barbaridad y como todos están en otra, no pasa nada, en cambio cuando pasas al teatro, van específicamente a verte a vos, asiqué empecé a sacar algunas malas palabras por ejemplo que estaban de mas, se puede contar un chiste sin tanta mala palabra y que siga quedando gracioso, fui tratando de modificar todo para no ofender a nadie entendiendo los tiempos de hoy".