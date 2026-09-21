FNE 2026: comenzó la Elección Provincial con la transmisión de Canal 4

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026) vuelve a reunir este lunes a estudiantes y familias de toda la provincia en Ciudad Cultural, donde se desarrolla la esperada Elección Provincial dónde se conocerá quién sucederá a Victoria Zamar y representará a Jujuy.
"Me voy muy feliz"
Victoria Zamar, representante departamental 2025 habló y se mostró contenta: "Hoy es un día de mucha emoción, me toca despedirme de uno de los momentos más lindos y significativos de mi vida. Ser reina provincial fue mucho más que una corona, fue una experiencia que me permitió conocer gente hermosa. Me voy muy feliz, esta fiesta me permitió conocer gente increíble y una versión mía mucho mejor".
"Les agradezco a todos por los momentos hermoso que viví, que los llevaré en mi corazón. Hay recuerdos muy lindos como viajar al interior de mi provincia y amistades que quedarán por siempre en mi corazón. A todos los estudiantes quiero decirles que no necesitan de un premio o corona para sentirse importantes así que anímense, sueñen y créanse capaces de lograr todo", agregó.