2 de enero de 2026 - 22:29
Galería.

Le decimos adiós a MTV: momentos icónicos en el histórico canal

Michael Jackson y Slash durante la 12ª edición de los MTV Video Music Awards Foto 1/9

Michael Jackson y Slash durante la 12ª edición de los MTV Video Music Awards

 Por
Kurt Cobain -&nbsp; MTV Unplugged con Nirvana Foto 2/9

Kurt Cobain -  MTV Unplugged con Nirvana

 Por
Guns N Roses en los MTV Music Awards 1992 Foto 3/9

Guns N' Roses en los MTV Music Awards 1992

 Por
Tom Freston y Ricky Martin durante los MTV Video Music Awards - 2005 Foto 4/9

Tom Freston y Ricky Martin durante los MTV Video Music Awards - 2005

 Por
Grabación de Soda Stereo - MTV Unplugged Foto 5/9
Grabación de Soda Stereo - MTV Unplugged Por
Diego Torres en MTV Unplugged 2004 Foto 6/9
Diego Torres en MTV Unplugged 2004 Por
Charly Garcia - MTV Unplugged el 4 de mayo 1995 Foto 7/9

Charly Garcia - MTV Unplugged el 4 de mayo 1995

 Por
Unplugged de Luis Alberto Spinetta -&nbsp;1997 Foto 8/9

Unplugged de Luis Alberto Spinetta - 1997

 Por
MTV Unplugged -Shakira 2006 Foto 9/9

MTV Unplugged -Shakira 2006

 Por

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas

Más fotogalerías

quien es el novio de sofia jujuy jimenez
Espectáculos.

Quién es el novio de Sofía Jujuy Jiménez

Por  Redacción de TodoJujuy
Sofía Jujuy Jiménez 
Bombazo.

Sofía Jiménez confirmó que está de novia: "Juré que no me iba a volver a pasar"

Por  Redacción de TodoJujuy
Zaira Nara: confirmó romance con Robert Strom a los besos en Punta del Este
Espectáculos.

Zaira Nara: confirmó romance con Robert Strom a los besos en Punta del Este

Por  Malka Alvarenga Miranda

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel