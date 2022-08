Mica Vázquez habló de la infidelidad de Fernando Gago

Es preciso recordar que hace unos días, la ex Rebelde Way ofreció declaraciones en las que detallaba lo que ha fallado en su noviazgo con Gago. En ese contexto, rememoró el cruce de fechas de cuando el futbolista estaba saliendo con Gisela Dulko.

“Estuve con Gago y me fui a vivir a Madrid por él. ¡Yo siempre fui muy pasional! Me caso, me divorcio, me voy a vivir a España. Tenía 19 años” , comentó en un principio la actriz que se casó con el rugbier Federico Larroca en 2019 y después se divorció.

“Terminamos bárbaro… No, fue una relación difícil. Es difícil estar con un futbolista. Por suerte en ese momento no había Instagram, sino lo que hubiera sido…”, añadió respecto a su vínculo con Gago. A su vez, señaló que sus padres no le brindaron el apoyo necesario cuando les dijo que se iría a la capital española, pero raíz de la infancia como niña actriz, y que ya contaba con la mayoría de edad, no tuvieron opción más que aceptar aquella decisión.

“Mis viejos me decían que no, y yo después hacía lo que quería. Desde los 12 años viajando con Cris Morena con giras, imagínate. Él tenía dobles relaciones. Me separé ¡porque me cagó con media Argentina y con media Europa!”, manifestó.

“¿Tenes tiempo sobre cuántas veces me engañó?, le consultó el conductor de Podemos Hablar. “Yo me enteré de algunas historias, pero andá a saber; teníamos 19 años y ellos de repente tienen plata, poder, minas, y son chicos. Yo fui fiel hasta un momento que medio estuvimos un tiempo, no estábamos separados, y yo dije ‘me tengo que vengar’. Fue más venganza que otra cosa y creo que me chapé a un pibe, nada más. Bueno, tal vez algo más”, admitió.

Y completó: “Lo importante de esto es que nunca le guardé rencor. Siempre intenté justificarlo, y entender la cabeza de un chico de 20 años que de vivir en un barrio tranqui, humilde incluso, pasar a que te grite ‘¡Gago!’ toda una cancha”, resaltó. Y continuó la enumeración: “Ir a un boliche y que te traigan a todas las minas que querés, tener plata para lo que quieras, creo que se te va la cabeza a cualquier lado con todo”.

Finalmente, mencionó a Gisela Dulko, y afirmó: “El volvió y se casó, pero antes de casarse paralelamente creo que estuvo un ratito con las dos”. Causando sorpresa una vez más a todos perplejos, expresó: “Yo me enteré que ellos estaban juntos cuando nosotros no estábamos separados todavía. Por ahí Gisela en ese momento tampoco sabía que él estaba conmigo en una relación”.

“Me pasó hace poco que me encontré con una amiga de Silvina Luna, que me dijo en modo anécdota: ‘Cuando vos salías con Fer, él hablaba con Silvina Luna al mismo tiempo para decirle que estaba en Madrid, que vaya cuando quiera’. Y ahí estaba yo también, y ella me lo contó diciendo: ‘Silvina no sé si sabía’”, sostuvo.

Si bien recordó que tuvieron un reencuentro con Gago muchos años después donde él le pidió perdón por algunas cosas del pasado, dio lugar a un fulminante comentario sobre el final: “Capaz cuando se conocieron con Gisela le dijo: ‘Mica, una amiga, que es divina, está conmigo en España’; total yo solo estaba ahí hace cuatro años, cocinándole mientras dormía la siesta para que esté bien para los entrenamientos, que coma sano, bueno... No sé con certeza en qué momento se dieron el primer beso, pero hay cuentas ahí que no me cierran”.