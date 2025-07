Por qué se separó Marcela Baños de su esposo.

Al referirse al tema, la conductora expresó que se trató de una separación que no se pudo evitar : “Es muy difícil, pero estoy tratando de salir adelante ”.

Además, Marcela Baños subrayó que no existieron conflictos fuertes ni engaños , sino un desgaste progresivo con el correr del tiempo: “No pasó nada grave, simplemente dejamos de coincidir en muchas cosas, cada uno está haciendo su camino ”.

También admitió que la vida bajo el mismo techo se volvió complicada y que los dos comenzaron a tomar rumbos distintos, con objetivos y deseos que ya no coincidían: “Yo estoy en una etapa de cambios”, reveló. Luego agregó: “Me estoy escuchando más, me estoy priorizando”.

Marcela Baños confesó por qué se separó de su esposo tras 20 años de matrimonio.

Si bien ya no están juntos como pareja, siguen en contacto por la historia que los une. Sobre esto, expresó: “A Javier lo voy a querer siempre, fue una persona muy importante en mi vida, pero ahora necesito estar sola, enfocarme en mí y en mi trabajo”.

Marcela Baños dejó abierta la puerta para futuras relaciones

Además de ejercer el periodismo, también se dedica al ámbito del tarot, una faceta en la que su intuición juega un rol central. En varias oportunidades señaló que suele guiarse por lo que percibe internamente: “Estoy buscando paz, en este momento necesito estar tranquila, cerca de la gente que me quiere bien”.

Marcela Baños se separó de Pablo Visiconde tras 20 años de relación.

Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de iniciar una nueva historia amorosa, Marcela expresó que no descarta volver a vivir un vínculo afectivo. “El amor va a volver cuando tenga que volver”, afirmó con convicción, y explicó cuál es su enfoque actual: “Yo no cierro las puertas, pero ahora necesito reconstruirme”.

Más adelante, concluyó con una expresión que refleja su presente personal y, al mismo tiempo, transmite una mirada optimista hacia lo que vendrá: “Hay mucho dolor, sí, Pero también hay fuerza y hay esperanza”.