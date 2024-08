Confirmado: Lauty Gram y la China Suárez, separados

Puntualmente, esta persona ha sugerido que fue infiel a la expareja de Rusherking . “Yo el otro día te conté lo que ocurrió con Lauty Gram en Tucumán con una mujer allí que se ha comunicado conmigo para contarme lo que pasó, hoy te voy a mostrar las pruebas . Para mí no hay dudas del acto sexual y ahora vas a ver las fotos que me ha acercado Julieta para que le crean y observen", informó Juan Etchegoyen .

“Yo no creo en la relación de Lauty con la China Suárez pero si ese vínculo sigue existiendo, tengo que decir que Lauty le fue infiel a Eugenia con una mujer Tucumana y además hay una denuncia pública por estafa tanto emocional como económica. Esa mujer se llama Julieta Di Carlo, es artista, productora, cantante. Hablé durante 35 minutos con Julieta la semana pasada y me contó cosas tremendas de Lauty. A mí Julieta me confirma que tuvo intimidad con Lauty y que él no se portó nada bien con ella”, detalló.

En lo que va de agosto, el cantante no ha mostrado gestos románticos ni indicios de estar con su novia.

La separación de Lauty Gram y la China Suárez

¡Todo llegó a su fin! Lauty ha dejado de seguir a la China en las redes sociales, lo que sugiere que su relación podría haber terminado. La última vez que interactuaron en línea fue a finales de julio, cuando él solía darle "me gusta" a sus publicaciones y dejarle comentarios.

El amor entre los cantantes habría llegado a su fin.

Hasta ahora, en lo que va de agosto, el cantante no ha mostrado signos de afecto ni ha dado indicios de estar con su pareja. Por esta razón, muchos piensan que esto confirma su separación. No obstante, Suárez todavía lo sigue en Instagram.

