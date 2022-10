La China Suárez reconoció que tomó medicación por su exposición mediática. 

“Por eso lo que yo digo, cuando hablan de vos constantemente, que no podés ni usar el teléfono, porque sabes que van a estar hablando de vos, llega un momento que…Yo en algún momento he sufrido ataques de pánico por tanto asedio”, le dio pie Juana Viale en Almorzando con Juana.

La artista, en ese sentido, se sinceró y dijo que “sí, yo tomé medicación. Lo que pasa que por ahí, de afuera, la gente que no me conoce me ve o fuerte, o piensa que no me importa nada, y eso también me jugó muchas veces en contra porque es como que démosle, total no le pasa nada, es como inquebrantable”.

"Ahora estoy en un buen momento pero no siempre estoy bien. A veces se dice ‘es un juego’, pero... hay que ver hasta qué punto se puede decir cualquier cosa del otro”, siguió la China. Ante la pregunta de Viale de si eso la “lastima”, confesó: “Muchísimo”.

Exposición La China Suárez habló sobre cómo afecta a la salud mental ser una figura mediática. Twitter

Suárez además señaló que “mis hijos son chicos y no tienen acceso, pero mucha gente de mi familia o amigas -que no tienen nada que ver con el medio- me dicen que salga a decir algo. Y tampoco es la solución porque se habla más. Cuando salís a aclarar, a veces, iluminás más el problema”.

Y también reflexionó con que “creo que si hay algo bueno que le saco a todo esto, es que se habló de muchos temas de la moral, de los prejuicios...y creo que ha servido para poner muchas cosas sobre la mesa. A veces es tanto el nivel de información y de invento constante....que decís: ´bueno, dale´. A mí no me dan la cantidad de horas del día para hacer las cag...que dicen que me mando. Además, yo misma me aburría de mí misma, ya decía ´no es importante que digan que la China comió un chicle´”.

La China Suárez habló sobre las amistades que perdió producto del WandaGate

La actriz confesó que “eso le pasa a todo el mundo. Uno crece, a mí me vieron crecer porque estoy desde muy chica en la tele, pero es la vida. Por algo la gente más grande tiene dos amigos como mucho, porque vas eligiendo”.