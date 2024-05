La China Suárez publicó una foto de Marcos Ginocchio durmiendo y la borró: el motivo

Acompañando la imagen, un mensaje dice: “ Parece que no se sale ”, lo que enseguida generó que los seguidores de ambos tejieran conjeturas.

La China Suárez, sobre la amistad entre un hombre y una mujer

“¿Cómo les va a costar tanto entender que un hombre y una mujer sean amigos? Es imposible conocer al Primo y no quererlo. Me gusta que esté en mi entorno cercano porque es bueno de corazón y me hace feliz rodearme de gente así”, declaró la actriz.

Hace un año atrás, surgió la conexión entre ellos. Se cruzaron a través de amigos en una celebración, intercambiaron saludos y luego se agregaron mutuamente en las redes sociales. Como era de esperarse, los seguidores no tardaron en percibir esta interacción, generando un revuelo que permitió incluso especular sobre un acercamiento entre ambos.

Recordemos. La actriz y el campeón de la última edición de Gran Hermano estuvieron presentes en un evento posterior organizado por el periodista e influencer Lizardo Ponce en su hogar, tras haber asistido a una celebración en las instalaciones de GEBA. Además, la ex integrante de Casi Ángeles se encontró con Wanda Nara en dicha fiesta. Otros concursantes del popular reality también estuvieron presentes: por ejemplo, Daniela Celis fue fotografiada junto a ambas, lo que resaltó la coincidencia de sus presencias en el mismo lugar.

La China Suárez y Marcos Ginocchio.

Después de que la fiesta llegó a su fin, Lizardo extendió una invitación a algunos de los asistentes para continuar la celebración en su casa. Según lo compartido por él mismo en sus plataformas digitales, este evento privado se prolongó hasta bien entrada la mañana del domingo, pasadas las 7:30.

Tras haberse conocido en ese evento y haberse visto por primera vez, La China y Marcos tuvieron un significativo gesto en las redes sociales: comenzaron a seguirse mutuamente en Instagram. Sin embargo, actuaron con precaución al evitar publicar fotos juntos de la velada que compartieron con amigos en común.

Tras varios encuentros y el transcurso del tiempo, una vez más fueron vistos compartiendo momentos juntos durante la noche en México. La actriz, llena de entusiasmo, documentó su llegada a la Ciudad de México en sus redes sociales, especialmente a través de una historia en Instagram, donde mencionó su asistencia al festival de reggaetón más destacado de América, como previamente había mencionado. Transmitió su emoción y anticipación por disfrutar del evento.

Marcos Ginocchio y la China Suárez en su viaje a México.

Mientras estuvo en esa nación, La China no vaciló en compartir imágenes de diversos instantes de su viaje con sus seguidores. Incluso llevaron a cabo una transmisión en vivo en Instagram, donde La China intervino enérgicamente cuando le preguntaron sobre su relación. “Chicas, dejen de decir: ‘No es por ahí, Primo, no es por ahí’, porque no estamos juntos. Así que relájense. Ya lo dije 20 veces”, dijo la cantante. Mientras que el Primo se sumó y enfatizó la misma respuesta.

El texto publicado por la China Suárez tras las especulaciones sobre su relación con Marcos Ginocchio.