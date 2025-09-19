viernes 19 de septiembre de 2025

19 de septiembre de 2025 - 09:29
Estudiantes vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

Todos los detalles de la previa del partido entre Estudiantes y Defensa y Justicia, que se jugará el lunes 22 de septiembre desde las 19:00 (hora Argentina) en el estadio el Tierra de Campeones. Dirige Sebastián Martínez.

BsAs (DataFactory)

Defensa y Justicia y Estudiantes se enfrentarán en el estadio el Tierra de Campeones el próximo lunes 22 de septiembre desde las 19:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 9 del Clausura.

Así llegan Estudiantes y Defensa y Justicia

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura

Estudiantes viene de caer por 1 a 2 frente a River Plate. Ha ganado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 8 goles en contra y con 6 en el arco contrario.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura

Defensa y Justicia perdió ante Platense por 1 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias y 2 empates. Logró convertir 6 goles y le han encajado 5.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 9 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Defensa y Justicia se llevó la victoria por 1 a 0.

Sebastián Martínez fue designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs Newell`s: 30 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs Boca Juniors: 27 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
Horario Estudiantes y Defensa y Justicia, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

FUENTE: nota.texto7

