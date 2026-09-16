FNE 2026: las carrozas ya llegan a Ciudad Cultural

Jujuy.
miércoles 16 de septiembre de 2026
La FNE 2026 ya empezó a sentirse con fuerza en las calles de San Salvador de Jujuy con el traslado de las carrozas a Ciudad Cultural.
ENET de Palpalá
La Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Savio" comenzó con sus actividades áulicas en 1958
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.