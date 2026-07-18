Las selecciones europeas buscarán cerrar su participación en el Mundial con una victoria luego de quedar eliminadas en semifinales. Francia e Inglaterra se medirán este sábado en Miami por el último lugar del podio.

Francia e Inglaterra definen el tercer puesto en Miami

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El partido tendrá como protagonistas a grandes figuras del fútbol mundial y será el cierre de la competencia para dos equipos que llegaron como candidatos, pero que quedaron a un paso de disputar el título.

Los dos seleccionados llegan golpeados después de quedar afuera en las semifinales. Francia cayó ante España, mientras que Inglaterra perdió frente a Argentina, y ahora buscarán quedarse con la medalla de bronce antes de la gran final del Mundial.

Francia e Inglaterra volverán a verse las caras este sábado en un duelo con sabor a revancha: definirán quién se queda con el tercer puesto del Mundial 2026. El encuentro se disputará en Miami y será la última oportunidad para ambos equipos de cerrar el torneo con una alegría.

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