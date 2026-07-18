Francia e Inglaterra definen el tercer puesto en Miami

Francia e Inglaterra volverán a verse las caras este sábado en un duelo con sabor a revancha: definirán quién se queda con el tercer puesto del Mundial 2026. El encuentro se disputará en Miami y será la última oportunidad para ambos equipos de cerrar el torneo con una alegría.
Los dos seleccionados llegan golpeados después de quedar afuera en las semifinales. Francia cayó ante España, mientras que Inglaterra perdió frente a Argentina, y ahora buscarán quedarse con la medalla de bronce antes de la gran final del Mundial.
El partido tendrá como protagonistas a grandes figuras del fútbol mundial y será el cierre de la competencia para dos equipos que llegaron como candidatos, pero que quedaron a un paso de disputar el título.