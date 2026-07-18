sábado 18 de julio de 2026
18 de julio de 2026 - 12:34

Francia e Inglaterra definen el tercer puesto en Miami

Las selecciones europeas buscarán cerrar su participación en el Mundial con una victoria luego de quedar eliminadas en semifinales. Francia e Inglaterra se medirán este sábado en Miami por el último lugar del podio.

+ Seguir en
Por  Verónica Pereyra
image

EN VIVO

Francia e Inglaterra volverán a verse las caras este sábado en un duelo con sabor a revancha: definirán quién se queda con el tercer puesto del Mundial 2026. El encuentro se disputará en Miami y será la última oportunidad para ambos equipos de cerrar el torneo con una alegría.

Los dos seleccionados llegan golpeados después de quedar afuera en las semifinales. Francia cayó ante España, mientras que Inglaterra perdió frente a Argentina, y ahora buscarán quedarse con la medalla de bronce antes de la gran final del Mundial.

El partido tendrá como protagonistas a grandes figuras del fútbol mundial y será el cierre de la competencia para dos equipos que llegaron como candidatos, pero que quedaron a un paso de disputar el título.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Seguí leyendo

River Plate se despidió de la Copa Argentina tras caer ante Aldosivi en Salta

Messi habló antes de Argentina-España: qué dijo de Yamal y el mensaje emotivo

San Martín de Tucumán empató con Maipú, que tuvo el debut de Enzo Pérez

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel