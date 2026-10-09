Grave accidente en Ruta 66: un remis volcó y una mujer está en estado delicado

Un grave siniestro vial se registró durante la madrugada sobre la Ruta Nacional 66 , a la altura del control aduanero de ARCA, en jurisdicción de Palpalá. Un automóvil que funcionaba como remís compartido y trasladaba pasajeros desde San Salvador de Jujuy hacia Perico protagonizó un violento vuelco que dejó a una mujer en estado delicado y varios heridos.

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El vehículo involucrado es un Chevrolet Corsa que, según las primeras informaciones, perdió el control cuando el conductor habría intentado esquivar a un perro que se encontraba sobre la ruta.

Como consecuencia de la maniobra, el automóvil cruzó la platabanda central que divide ambos sentidos de circulación y terminó volcado sobre la calzada contraria con cinco personas en el vehículo.

El remís trasladaba a cuatro pasajeros al momento del accidente. La situación más delicada es la de una mujer que viajaba en el asiento del acompañante y sufrió heridas de gravedad.

Tras ser asistida por los equipos de emergencia, fue trasladada al Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy, donde permanece internada en la unidad de terapia intensiva. "Tuvo un traumatismo de cráneo muy grave, necesitó que la intubemos en el lugar para poder trasladarla", explicó a Todo Jujuy el titular del SAME Pablo Jure.

Por su parte, el conductor del vehículo sufrió múltiples fracturas, mientras que los otros tres pasajeros presentaron lesiones leves pero todos fueron internados para mayor supervisión.

Habría intentado esquivar a un perro y terminó volcando

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro se habría producido cuando el chofer realizó una maniobra brusca para evitar atropellar a un perro. En esas circunstancias, perdió el dominio del Chevrolet Corsa, atravesó el separador central de la Ruta Nacional 66 y terminó volcado en el carril contrario.

Las circunstancias exactas del accidente son materia de investigación y deberán establecerse a partir de las pericias correspondientes.