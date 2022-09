Tu autoestima, tu amor propio y tu corazón van a estar en lo alto de una cima que has ido escalando con tu esfuerzo, tus miedos y tus lágrimas. En esa cima está todo lo que te mereces y alguna que otra sorpresa más, ahora te toca ser feliz a ti. Vas a tener muy buena suerte en el terreno laboral porque te has esforzado mucho durante estos meses pasados y todo esfuerzo va a tener su recompensa. Eres una persona que inspira muchas cosas buenas, de verdad, es un gusto verte trabajar y luchar por tus sueños porque motivas a que todo el mundo quiera ser mejor en lo que hace.

SAGITARIO

No hay nada más inspirador que tu sonrisa cuando estás feliz, satisfecha y contenta. No hay nada mejor que tu energía cuando sabes lo que quieres conseguir y cuando decides ponerte manos a la obra para hacer realidad tus sueños. Sagitario en septiembre llegan cosas muy buenas pero tienes que saber que esas cosas no llegan por obra y gracia de la buena suerte y nada más. Todo lo bueno que te va a llegar es gracias al esfuerzo que has depositado estos meses. Tu trabajo duro no ha sido ignorado, al contrario, va a ser recompensado y vas a estar muy satisfecho de todas las elecciones que te generaron un montón de dudas hace no mucho tiempo.

LEO

Si te sientes con fuerzas, es un buen momento para que conectes con una persona muy importante para ti, la relación que tienes con esa persona se ha enfriado por el paso del tiempo, pero ya sabes lo que pasa, aún quedan chispas entre ustedes dos. Si recuperas esa conexión de nuevo, te puedes llevar sorpresas muy gratas, nada es lo que parece, el amor es caprichoso y al final quien manda aquí es tu corazón. En septiembre vas a tener todo tipo de oportunidades para estar muy feliz contigo misma/o, no hay nada mejor que el amor propio y lo sabes, pero también vas a poder establecer una conexión brutal y muy buena con esa persona de la que te hablamos, si tú quieres.

ESCORPIO

En septiembre vas a dar un paso muy importante para ti, ahora estás preparada/o para la acción y en algún momento de este mes vas a vivir una renovación al completo. En el fondo de tu corazón sabes que hay material muy bueno que debería ver la luz, y lo hará, y te beneficiará, porque ya te toca ser feliz y porque las cosas van a cambiar mucho y te van a beneficiar bastante. No tienes que dejarte llevar por la rabia y la impulsividad cuando trabajes con tus compañeros o cuando tengas que hacer grandes proyectos.

PISCIS

Es muy probable que recibas una noticia que llevas esperando bastante tiempo, todo lo bueno que has hecho durante este año va a ir viniendo a ti hasta finales de este año . Las cosas van a cambiar y en septiembre vas a ser testigo de los efectos de la justicia que es sana. En agosto te diste cuenta de que no puedes complacer a todo el mundo por puro compromiso, te diste cuenta de lo importante que es ser realista en algunos momentos y esto te va a ayudar a que septiembre sea un mes muy productivo y bueno. Poco a poco irás recibiendo también ese amor que tanto te mereces, septiembre va a ser un mes muy poderoso en el terreno amoroso y tú vas a priorizar el romance y tu felicidad.