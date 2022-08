Hacerse un tatuaje es complejo, no tomar la desicion pero si seguramente, pensar que es lo que queremos, donde lo queremos y hasta el tamaño, todos son factores para analizar de algo que vamos a tener en nuestro cuerpo y en nuestra piel "para siempre". Segun el Horóscopo, podemos orientarnos bastante bien.

image.png Horóscopo: ¿Qué tatuarse según los signos?

Acuario.

Los Acuario son personas de lo más originales y por ello los tatuajes que mejor les representan son aquellos cargados de color, diseños únicos. No sigues las normas estéticas convencionales así que no te importa si se trata de un hombro o un gemelo. Prueba con la zona de las costillas y no te olvides de que tenga mucho color.

Piscis.

Tienes un fuerte sentido estético así que para ti la clave es que tu tatuaje sea pequeño, discreto y muy bonito. Más que priorizar en su simbolismo, tus razones para hacértelo son para embellecer tu cuerpo. La muñeca, el antebrazo o el tobillo son tus zonas predilectas. Respecto a los diseños, desde pequeñas flechas a flores, pasando por gaviotas.

Aries.

Arriesgadas, aventureras y guiadas por la fuerza del destino, así son las mujeres Aries. Por supuesto, con semejante carta de presentación, un tatuaje digno de un Aries tiene que representar toda su intensidad y estar cargado de vitalidad. Si este es tu signo, las zonas perfectas para un tatuaje son aquellas en las que se vea lo suficiente. Los tuyos son esos tatuajes impulsivos, hechos un poco como resultado de la improvisación.

Tauro.

El signo más romántico y pasional por excelencia, sólo puede llevar un tatuaje que lo represente como es debido. Si eres Tauro, seguro que no puedes evitar enternecerte con esos tatuajes pequeños y florales propios del romanticismo. Una clavícula o un tobillo son lugares sensuales y perfectos para esconder un tatuaje que te represente, bonito, pequeño.

Géminis.

Eres una persona fuerte, con capacidad de liderazgo y que adora los retos así que tu tatuaje debe estar en una zona visible sólo cuando tú quieras, los hombros o los omóplatos son un buen lugar. Respecto al diseño, prueba con frases que hayan pasado a la historia o mantras.

Cáncer.

Si eres Cáncer sabrás que para ti no vale cualquier cosa, tú necesitas que tu tatuaje además de bonito, represente qué ha ocurrido en tu vida para convertirte en quien eres.

Leo.

La mejor zona para tatuarte es la nuca ya que desde ahí sólo lo podrá ver quien vaya por detrás de ti, además, se convertirá en tu seña de identidad. Siempre que quieras lo podrás ocultar con un gesto tan sencillo como soltarte el pelo

Virgo.

Tu tatuaje perfecto debe ser aquel que te ayude a equilibrarte (aún más). Los mandalas te ayudarán a estar en paz contigo misma además de decorar tu piel. Por si no lo sabías, hay miles de diseños, tantos que incluso tú puedes crear tu propio mandala, uno que se adapte a la perfección a tu personalidad.

Libra.

Elige una de tus frases preferidas, una de esas que te ha marcado en la vida y que te representa por completo y llévala a tu piel. Las mejores zonas para tatuar una frase son la parte interior del brazo, a lo largo del pie o la clavícula.

Escorpio.

Tu perseverancia y tu fuerza se ven perfectamente representadas por este elemento del mundo náutico. Otro de los factores por los que un ancla puede ser tu mejor opción es porque frente a tu vitalidad y esa necesidad de estar siempre en movimiento y ocupada haciendo mil cosas, un ancla representa la calma y estabilidad que a veces necesitas. No hace falta que se trate de un diseño demasiado realista, un dibujo esquemático de un ancla puede convertirse en tu opción perfecta.

Sagitario.

Siempre has sido un espíritu libre y aunque tienes muy claro lo que quieres y sabes cómo lograrlo, no puedes evitar hacerlo a tu manera y sin que absolutamente nadie te controle. ¿El tatuaje perfecto para ti? Algo que represente tu espíritu aventurero, como una pluma, ligera, natural y con el poder de volar. O una rosa, fuerte, roja y a color. O bien una frase. ¿La zona? Tu lo tienes claro: en las piernas. Tu pisas fuerte y así lo reafirmas.

Capricornio.

El interior de la muñeca es un lugar perfecto para tu tatuaje ya que se trata de una zona que verás cada día y te ayudará a recordar el motivo por el que te tatuaste. Perfecto para no alejarte de tu camino.